CHP, yıpranma hakkı kapsamının genişletilmesini istedi

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde olan kanun teklifindeki, gazetecilere yönelik yıpranma hakkına ilişkin maddenin kapsamının genişletilmesini istedi.
Gazeteci kökenli milletvekilleri Sertel, Çakırözer ve Kılınç, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, yıpranma hakkı tanınmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Sertel, basın toplantısını akşam saatlerinde gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, gazetecilik mesleğinde zaman mefhumunun bulunmadığını vurguladı.
Gazeteciliğin, büyük sıkıntılar içerisinde ifa edildiğini belirten Sertel, "Anayasa Mahkemesinin, gazetecilerin özlük haklarıyla ilgili yasa çıkarılmasına yönelik karar aldığını ancak TBMM'nin bütün kötü kanunları yasalaştırırken henüz bu konuyu gündemine dahi getirmediğini" savundu.
Sertel, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, basın emekçilerine yönelik yıpranma hakkının sadece basın kartı sahiplerine tanınmak istendiğini söyleyerek, bu durumu eleştirdi.
- "Basın kartı olmayan yararlanamayacak"
CHP'li Çakırözer, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanacak kanun teklifinde, gazetecilere yıpranma hakkı verilmesine yönelik bir madde bulunduğunu belirterek, "Yıpranma hakkının, basın kartı şartına bağlanıyor olması, büyük mağduriyet yaratacak. İnternet gazeteciliği yapan arkadaşlarımız da basın kartları olmadığı için yıpranma hakkından yararlanamayacak. Basın mensuplarının yanı sıra 4875 Sayılı Kanun kapsamında çalışan basın emekçileri de kapsama dahil edilmeli." diye konuştu.
Basın kartı şartının getirilmesinin, Anayasa Mahkemesi kararının özünün kavranamadığını ortaya koyduğunu ileri süren Çakırözer, bu şekilde yasalaşması halinde Yüksek Mahkemenin bu düzenlemeyi de iptal edebileceğini savundu.
CHP'li Kılınç, medyanın, TBMM'den yeni düzenlemeler beklediğini ancak sahip oldukları hakların ellerinden alındığını iddia etti.
Kılınç, "Medya büyük oranda sarayın kontrolünde. Bu medya kuruluşlarının çalışanlarının bir kısmı AKP iktidarını destekleyen insanlar. Biz, AKP iktidarını destekleyen arkadaşlarımızın haklarını da AKP'ye karşı savunmak zorunda kalıyoruz. Bütçe görüşmeleri başlamadan yıpranma payı düzenlemesinin Meclis'ten bir an önce geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
,Ertuğrul Subaşı
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