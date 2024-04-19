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        Haberler Gündem Politika CHP, Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenleyecek

        CHP, Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenleyecek

        CHP Genel Merkezi'nde hafta sonu belediye başkanlarının katılımıyla Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 09:55 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:55
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        CHP, Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenleyecek
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        CHP yönetimi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlarıyla bir araya geliyor.

        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yarın, partinin genel merkezinde bir araya gelecek belediye başkanları ve il örgütleri, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

        Özel, ziyaretin ardından genel merkezde çalıştaya katılanlara hitap edecek. Çalıştayda CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek konuşma yapacak.

        Daha sonra, genel merkez, belediyeler ve il örgütleri arasındaki çalışma usulleri üzerinde tartışılacak.

        İlk gün öğleden sonraki bölümde "Geçmişten Geleceğe CHP Belediyeciliği" ve "Uzmanların Gözünde Yeni Dönem Türkiye Siyaseti ve CHP Belediyeciliği" oturumları gerçekleştirilecek.

        Çalıştayın ikinci günü olan 21 Nisan Pazar günü ise saat 10.00'da başlayacak program, Genel Başkan Özel'in konuşmasıyla saat 12.00'de sona erecek.

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        #CHP
        #yerel yönetimler
        #belediye
        #Son dakika haberler
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