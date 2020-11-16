CHP, yerel yönetim politikalarını somutlaştıracak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP, genel seçime giden süreçte, yerel yönetimlerin performansının ve başarılı projelerinin artırılmasının yanı sıra partinin iktidar olması halinde uygulanacak yerel yönetim politikalarının somut olarak maddeler halinde belirlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Partinin yerel politikalarının ana çerçevesini oluşturacak Yerel Yönetimler Politikası Belgesi'nin hazırlanması çalışmaları kapsamında, ilk olarak dünyadaki farklı ülkelerin yerel yönetim uygulamaları incelendi ve kapsamlı bir rapor hazırlandı.
Raporda, farklı ülkelerin belediye sayıları, yetkileri ve finansal durumları incelenerek Türkiye ile karşılaştırıldı. Bu rapor ışığında akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim uzmanları, eski ve yeni belediye başkanlarının görüşlerinin alınacağı toplantılar zincirinin de aralık ayı itibarıyla başlanmasına karar verildi.
- Çalıştay düzenlenecek
Bu kapsamda, 5 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek çalıştaya yerel yönetim uzmanları, kanaat önderleri, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenler katılacak. Çalıştayda, CHP'nin yerel yönetim politikaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunulacak, görüş ve öneriler alınacak. Çalıştayda, Türkiye’nin ideal belediye sayısının, belediyelerin yetkilerinin ve finansal kaynaklarının nasıl düzenlenmesi gerektiği üzerinde de durulacak.
Partinin eski ve yeni belediye başkanlarıyla toplantılar yapılmasının ardından son şekli verilecek belge, daha sonra partinin yetkili kurullarına sunulacak. Söz konusu belge, CHP’nin yerel yönetimlerle ilgili hazırlayacağı reform niteliğindeki yasal düzenlemelere de ışık tutacak.
- "Yeni bir merkez-yerel dengesi öneriyoruz"
Çalışma hakkında AA muhabirine bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda kabul edilen İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nin 12. maddesindeki gibi Türkiye'de yeni bir "merkez-yerel dengesi"nin kurulmasını önerdiklerini söyledi.
Bu kapsamda, kurultayın hemen ardından, partinin Yerel Yönetimler Politikası Belgesi'nin hazırlanması için çalışmalara başladıklarını bildiren Torun, şunları kaydetti:
"Politikamızı ilgili tüm kesimlerin katkısını alarak, ortak akılla hazırlayacağız. Daha sonra ise iktidara geldiğimizde uygulayacağımız yerel yönetim politikalarını, somut olarak, maddeler halinde kamuoyuna açıklayacağız. İnanıyoruz ki, yereldeki sorunların çözümüne odaklanan, yenilikçi bir anlayışla hazırlanacak Yerel Yönetimler Politikası Belgemiz, siyasete yeni bir soluk getirecektir."
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