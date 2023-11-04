CHP'de kurultay heyecanı! CHP yeni genel başkanı belli oldu mu?
CHP'de kurultay heyecanı... 1368 kurultay delegesi, CHP yeni genel başkanını belirlemek için sandık başına gidecek. CHP yeni genel başkanı olabilmek için 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışıyor. Bu noktada, "CHP kurultayı ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, 2023 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı hakkında son dakika gelişmeleri...
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CHP yeni genel başkanını seçiyor. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak. Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gidiyor. Bu doğrultuda, "CHP yeni genel başkanı kim oldu, belli oldu mu?" sorusu henüz netlik kazanmadı. Peki, 2023 CHP kurultayı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte CHP kurultayı hakkında son gelişmeler...
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CHP KURULTAYI NE ZAMAN?
100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.
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CHP GENEL BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.
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PM VE YDK ÜYELERİ DE BEİRLENECEK
"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.
Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.
CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.
MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.