CHP'ye 6 yılda yaklaşık 54 bin kişi "online üye" oldu

AA muhabirinin CHP'nin Genel Sekreterlik Faaliyet Raporlarından derlediği bilgilere göre, CHP'nin parti kütüğüne kayıtlı 1 milyon 259 bin 687 asıl üyesi bulunuyor.
Partinin, tüm üye sayısının yüzde 33,2'sine denk gelen 417 bin 739 kadın üyesi, 1990 doğumlu ve daha küçük 121 bin genç üyesi bulunuyor.
İl bazında ise partiye kayıtlı en fazla üye 272 binle İstanbul'da. Bunu 159 binle İzmir, 83 bin ile Ankara, 46 binle Adana, 45 bin ile Antalya takip ediyor. CHP'nin en az üyesinin bulunduğu iki il 394 ile Bayburt ve 644 ile Siirt.
- Başvurular kontrolden geçiriliyor
CHP'nin "http://uyelik.chp.org.tr" adresinden 8 Temmuz 2014'te hizmete açtığı "CHP online üyelik sistemi" de partililerden ilgi görüyor.
"Genel Merkez Üye Yazım Birimi" tarafından alınan üyelik başvurularında, uygunluk kriterleri değerlendiriliyor. Değerlendirme sürecindeki başvurular, Yargıtay kontrolü, varsa CHP geçmişi, mobil aidat ödeme uygunluk durumu, sisteme girilen kişisel bilgilerin doğruluğu, eklenen fotoğrafın uygunluğu ve herhangi bir siyasi partiye üye olmaya uygunluk durumları açısından kontrolden geçiriliyor.
Buna göre internetten üyelik uygulaması kapsamında bugüne kadar 53 bin 730 kişi üye yapılırken, 5 bin 455 kişinin işlemleri ise devam ediyor.
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