CHP ve MHP'den kayyum görüşmesi

CHP ve MHP heyetleri kayyum görevlendirmelerini görüşmek üzere bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın kayyum atamalarının önüne geçmek için Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nun ele alınması gerektiği açıklaması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Yıldız’ın açıklamalarını olumlu değerlendirmesinin ardından, CHP ve MHP heyetleri bugün saat 13.30'da bir araya geldi.

İki partinin kurmayları arasında temas kuruldu. CHP ve MHP'li grup başkanvekilleri ve hukukçu vekiller bugün saat 13.30'da Meclis’te bir araya geldi. CHP adına toplantıya Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi katıldı. Toplantıya MHP adına ise Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Sakarya Milletvekili Levent Bülbül katıldı.

Başarır, kayyum uygulamalarıyla ilgili bir kanun teklifi verdiklerini hatırlatıp "İki temel meseleye dikkat çektik. Bir belediye başkanının olabilmesi için kesin hükmün olması, kesin hüküm olup da belediye başkanı açığa alınıp kayyum atandığı durumda da halkın seçtiği Meclis'in içinden bir belediye başkanının seçilmesinin daha adil olacağını belirttik." dedi.

Ülke gündemine ilişkin sohbet ettiklerini dile getiren Başarır, "Destek verirlerse mutlu oluruz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Umarım, Meclis'in ortak iradesiyle bu uygulamaya son veririz. Demokratik dünya ve Türkiye şartlarına uygun yasayı hep beraber çıkarırız." ifadelerini kullandı.

"FAYDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Akçay ise "Gruplarımızı bir ziyaret söz konusu. Komisyonlarda Genel Kurullarda devamlı birlikteyiz. Bu tür ziyaretlerin oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.