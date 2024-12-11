Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP ve MHP'den kayyum görüşmesi | Son dakika haberleri

        CHP ve MHP'den kayyum görüşmesi

        CHP'li Ali Mahir Başarır ile MHP'li Erkan Akçay, kayyum görevlendirmelerini görüşmek üzere bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 14:34 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP ve MHP'den kayyum görüşmesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP ve MHP heyetleri kayyum görevlendirmelerini görüşmek üzere bir araya geldi.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın kayyum atamalarının önüne geçmek için Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nun ele alınması gerektiği açıklaması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Yıldız’ın açıklamalarını olumlu değerlendirmesinin ardından, CHP ve MHP heyetleri bugün saat 13.30'da bir araya geldi.

        İki partinin kurmayları arasında temas kuruldu. CHP ve MHP'li grup başkanvekilleri ve hukukçu vekiller bugün saat 13.30'da Meclis’te bir araya geldi. CHP adına toplantıya Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi katıldı. Toplantıya MHP adına ise Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Sakarya Milletvekili Levent Bülbül katıldı.

        REKLAM

        "DESTEK VERİRLERSE MUTLU OLURUZ"

        Görüşme sonrası parti heyetleri açıklama yaptı.

        Başarır, kayyum uygulamalarıyla ilgili bir kanun teklifi verdiklerini hatırlatıp "İki temel meseleye dikkat çektik. Bir belediye başkanının olabilmesi için kesin hükmün olması, kesin hüküm olup da belediye başkanı açığa alınıp kayyum atandığı durumda da halkın seçtiği Meclis'in içinden bir belediye başkanının seçilmesinin daha adil olacağını belirttik." dedi.

        Ülke gündemine ilişkin sohbet ettiklerini dile getiren Başarır, "Destek verirlerse mutlu oluruz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Umarım, Meclis'in ortak iradesiyle bu uygulamaya son veririz. Demokratik dünya ve Türkiye şartlarına uygun yasayı hep beraber çıkarırız." ifadelerini kullandı.

        "FAYDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

        Akçay ise "Gruplarımızı bir ziyaret söz konusu. Komisyonlarda Genel Kurullarda devamlı birlikteyiz. Bu tür ziyaretlerin oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Habertürk Anasayfa