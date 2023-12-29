CHP ve İYİ Parti liderlerinden Suudi Arabistan'daki Süper Kupa yorumu

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı. Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.

Kararın ardından CHP ve İYİ Parti liderleri Özgür Özel ve Meral Akşener sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadelere yer verdi:

"KULÜPLERİMİZİN KARARINI DESTEKLİYORUZ"

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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçına kulüplerimizin Atatürk tişörtüyle çıkmasına Suudi Arabistan yetkilileri izin vermiyor! Kulüplerimizin maça çıkmama kararını destekliyoruz. Türkiye'ye bu utancı yaşatanları da unutmayacağız.

"TARTIŞMA KONUSU YAPILAMAZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değerleri ne Suud’lara ne de başka bir ülkeye tartışma konusu yapılamaz! Bizi bu cihanda; Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzü anmaktan alıkoyacak hiçbir güç yoktur, olamaz!

DAVUTOĞLU: BU İŞİN SORUMLULARI HESAP VERMELİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıda şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan’da oynanmasına karar verenler, siz milli değerlerimizi pazarlığa mı çıkardınız? Bu maçın atmosferine uyacak organizasyon planlanmadı mı? Bir spor organizasyonunda dahi milli itibarımızı koruyamayanlara yazıklar olsun. Gazze’de soykırım devam ederken bir spor faaliyetinin akışında bile kriz çözemeyen iki büyük İslam ülkesinin durumu içler acısıdır. Bu işin sorumluları hesap vermeli.