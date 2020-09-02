Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti 31 Mart Yerel Seçimlerinde Millet İttifakı çatısı altında birlikte hareket ederek, ortak adaylar çıkardı. Saha analizi yapıldı, bazı yerlerde CHP’nin bazı yerlerde ise İYİ Parti'nin adayları desteklendi. CHP, 11 büyükşehir 10 il 191 de ilçe belediyesi kazanırken, İYİ Parti 18 ilçe belediyesini kazandı.
Belediyelerde, belediye meclislerinde ortaya çıkan pürüzleri, ayrışmaları önlemek, ortak hareket edebilmek ve uyumlu çalışmayı teşvik etmek için geçtiğimiz haftalarda bir komisyon kuruldu. CHP'den 5 milletvekili ve İYİ Parti'den de 5 Genel İdare Kurulu üyesinden oluşan 10 kişilik Uyum Komisyonu kuruldu.
UYUM KOMİSYONU MUĞLA İÇİN DEVREYE GİRDİ
Komisyon yaşanan uyumsuzlukları kaynağında çözüyor. Bunun bir örneği Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde komisyon seçimlerinde yaşandı. İYİ Partili üyeler Cumhur İttifakı ile hareket edince CHP grubunun önerisi reddedildi. Uyum Komisyonu anında devreye girdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, her iki partinin il, ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleriyle görüşülerek sorun çözüldü.
KUMLUCA'DAKİ DÜĞÜMÜ İYİ PARTİ ÇÖZDÜ
Benzer bir durum CHP’li Kumluca Belediyesi'nde de yaşandı. İYİ Partili üyelerin faaliyet raporunu onaylamaması küçük çaplı bir krize neden oldu. Ancak İYİ Partili yöneticilerin devreye girmesiyle sorun çözüldü. Bundan sonra da İYİ Parti ve CHP'nin 10 kişilik ortak komisyonu yerelde oluşabilecek pürüzleri çözecek. Bazen komisyon üyelerinin tamamı bazen de bir kısmı yerelde oluşan sorunu çözmek için devreye girecek.
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