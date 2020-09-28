CHP: Televizyonu olmadığı için eğitime erişemeyen çocukların sorunlarını çözmeye hazırız

AA

Partiden yapılan yazılı açıklamada, eğitimin anayasal bir hak olduğu hatırlatıldı.

Devleti yönetenlerin en temel görevlerinden birisinin, Türkiye'de yaşayan tüm çocukların eşit fırsatlarla eğitim ve öğretim imkanlarına erişmesini sağlamak, çocukları nitelikli bir eğitimle aydınlık bir geleceğe hazırlamak olduğu belirtilen açıklamada, 6 aydır yaşanan pandemi döneminde var olan fırsat eşitsizliklerinin derinleşmesine engel olunması gerektiği kaydedildi.

İktidarın, kaç öğrencinin uzaktan eğitim alacağı bilgisine sahip olup hazırlığını buna göre yapmasının önemine işaret edilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği bilgiyle 754 bin 429 çocuğun televizyona erişiminin olmadığının ortaya çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, güz döneminde başlayan EBA ve internet erişimli eğitimlerde sorunun sürdüğü ifade edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"CHP olarak haftalarca iktidara '3 milyon 17 bin öğrencinin evinde internet, 754 bin öğrencinin de televizyonu yok. Bu öğrenciler nasıl eğitim alacak? Biz buradayız. CHP olarak her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Önümüze engel çıkarmayın merkez ve yerel elbirliği halinde bütün sorunları çözebiliriz' çağrısında bulunduk. Bununla da yetinmedik, bu çağrımız kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına 18 Eylül 2020 tarihli ve 969 sayılı yazımızla televizyonu olmayan çocuklarımızın isim ve adres bilgilerinin CHP'ye dijital kopya olarak ulaştırılmasını ivedi olarak talep ettik. Ancak ne yazık ki Bakanlık resmi yazımıza ve içerikteki talebimize olumsuz yanıt vermiştir. Dahası yanıtında 'Tespit edilen tüm eksikler giderilmiştir' demiştir."

Akranlarının sahip olduğu bu olanaktan bir çocuğun bile yoksun kalmasının kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "İktidarın, öğrencilerimizin ihtiyaçlarının giderilmesine destek talebimizi kabul etmemesine rağmen eğer evinde televizyonu olmadığı için eğitime erişemeyen çocuğumuz varsa lütfen bize ulaşsın. Biz buradayız ve hazırız. Her şeye rağmen omuz omuza olacağız ve dayanışacağız." ifadeleri kullanıldı.