CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı ile 21 yönetim kurulu üyesi istifa etti

Gündüz, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, geçen günlerde Tekirdağ İl Başkanlığı yönetim kurulundaki 18 üyenin topluca aynı gün istifa ederek, il yönetimini düşürme girişimini üzüntüyle öğrendiklerini ve kınadıklarını söyledi.
Kendisine çıkar sağlamaya çalışan kişilerin partiye zarar verdiğini ileri süren Gündüz, "Partimizin milletimize vadettiği güzel yarınları ve aydın Türkiye'yi yaratma yolunda bir nefer olarak hizmet etmeye ant içmiş olan bizler, bu tavır ve davranışlardan beslenerek, kendisine çıkar sağlama niyetinde olan kişilerin partimize zarar verdiğini görüyoruz. Bu kişiler kim olursa olsun, parti yönetiminde ne seviyede yetkili ve görevli olurlarsa olsunlar, Tekirdağ ilinde CHP'nin kaybedeceği oy miktarından sorumlu olacağının bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.
Gündüz, CHP Süleymanpaşa İlçe Yönetimi olarak "tek adam zihniyetinin partiye sıçramasına, hizipçiliğe, haksızlığın, adaletsizliğin ve hukuksuzluğun hüküm sürmesine" kayıtsız kalamayacaklarının altını çizdi.
Son günlerde yaşananlara tepkisiz kalamayacaklarını vurgulayan Gündüz, şunları kaydetti:
"Yaşanan bu davranışlara tepkisiz kalmamız düşünülemez. Sandıktan partililerimizin oyları ile çıkan bizler, dik duruşumuzdan taviz vermeden, şahıslara değil millete hizmet etmek için vermiş olduğumuz yeminin gereğini yerine getirip, ilçe yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ediyoruz.
Partimize verdiğimiz hizmetin sonlanmasına üzülüyoruz. Ancak parti içi seçimlerde, teveccüh gösterip destek olan tüm yoldaşların bilmesini isteriz ki CHP bizim yuvamız ve yuvamızı terk etmemiz asla söz konusu olamaz. Partimizin iktidarı için bu çatı altında büyük bir aile olarak mücadele etmeye her zaman devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta ebedi Başkomutan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için emek sarf etmiş, kan dökmüş tüm şehit, gazi ve devlet adamlarımızla vefat etmiş partililerimizi rahmetle anıyorum."
Geçen hafta ise CHP Tekirdağ İl Yönetim Kurulundan 18 kişi istifa etmişti.
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