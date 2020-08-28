CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti çalışmaları için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi. Bir restoranda düzenlenen etkinlikte partililerle bir araya gelen Öztrak, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"BEN BURADA HER ŞEYİ ALIRIM' MANTIĞINI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Ege'de yaşanan gerginliğe değinen Faik Öztark, ülkelerin haklarına karşılıklı saygı duyması gerektiğini belirterek, "Sonuç itibariyle Akdeniz´in de, Ege denizinin de bir `barış denizi´ olabilmesi için ülkelerin bir birilerinin haklarına karşılıklı saygı göstermeleri lazım. Bir ülke `ben burada her şeyi alırım´ mantığı içinde hareket ediyor, arkasına Avrupa´yı da alıyorsa bunu kabul etmek mümkün değildir. Türkiye'de bu bölgede denizlerin önemli aktörü olacak bir ülkedir. Dolayısıyla yönetimlerin görevi de Türkiye'nin bu haklarını savunmaktır. Kaba güçle bu iş olmaz. Gerektiği zaman da diplomasi kullanılır. Ama ondan önce Türkiye bugün yola `sıfır sorunlu komşu´ diyerek çıkmıştır. Sonuç itibariyle geldiğimiz nokta `sıfır sorunsuz´ komşudur. Bugün Mısır ile karşı karşıyayız, diğer ülkelerle karşı karşıyayız. Çıkarlar doğrultusunda komşularımızla ilişkileri kurmak zorundayız" dedi.
"DOĞALGAZ MÜJDESİ GERÇEKTEN DE BİZİ ÇOK MEMNUN ETTİ"
DHA'nın haberine göre; Karadeniz'de doğalgaz bulunmasını sevinçle karşıladıklarını ifade eden Öztrak, şunları söyledi:
"Türkiye'nin doğalgaz müjdesi gerçekten de bizi çok memnun etti. Türkiye'nin böyle bir doğalgaz kaynağını keşfetmiş olması gerçekten önemlidir, buna inanıyoruz. Ama şunu da söylüyoruz, bunun biran önce bu ülkenin, bu milletin yararına kullanılması lazım. Böyle bir rezerv Avrupa'daki ülkelerin üç katı. Moldova´nın yaptığı açıklamalarda anladığımız kadarıyla Moldova´nın aldığı gazın iki katı ücret ödeyerek biz gazı alıyoruz. Bu yap ya da al öde sistemi çerçevesinde. Bugün dünyadaki gaz fiyatlarının nereye geldiği malum. Bu rezervin bize vermiş olduğu imkanı kullanmak suretiyle masaya oturmalı, gaz fiyatlarını düşürmeli bunu da ailelerimize, vatandaşlarımıza, esnafımıza, sanayicimize biran önce yansıtmalıyız. İmkanın milletin yararına kullanılması bu şekilde olur. Bu iktidar da bunu yaparsa biz alkışlarız."
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