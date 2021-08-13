Öztrak, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yaz aylarında peşi sıra yangın ve sel felaketleri yaşadığını, güneyin yangınlarla kavrulduğunu, kuzeyin ise sel felaketleriyle sarsıldığını belirtti.
Rize ve Artvin'den sonra, Kastamonu, Sinop, Samsun, Karabük ve Bartın'ı görülmemiş bir sel felaketinin vurduğunu anlatan Öztrak, "Özellikle Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'ta büyük bir yıkım var. Çok sayıda can kayıplarımız var ve hala haber alınamayan yurttaşlarımız var. Acımız çok büyük." dedi.
Devletin böyle bir durumda milletiyle pazarlık yapmaması gerektiğini vurgulayan Öztrak, "300 bin benden 200 bin senden hem de faiziyle kredi' diyerek yapılan pazarlıkları artık kesinlikle duymak istemiyoruz. Vatandaşlarımızın maddi kayıpları tastamam telafi edilmelidir." ifadelerini kullandı.
Öztrak, hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan felaketlerin ve iklim değişikliğinin artık risk olmaktan çıktığını, insanlık için açık bir tehdit haline geldiğini anlattı.
Bu tehdidin ciddiyetle ele alınması, buna karşı güçlü politika ve stratejilerin geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Öztrak, "Ekonomiden enerjiye, altyapıdan şehirleşmeye kadar pek çok farklı alanda kapsamlı dönüşümleri gerçekleştirmek zorundayız. İşte akarsu yataklarına yapılan şehirlerimiz ani bir sel felaketiyle yok oluyor. Yine ihtiyaç listesinin en başında güçlü bir Afetle Mücadele Stratejisi'ni geliştirmek var." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olaylara da değinen Öztrak, şunları kaydetti:
"Bu ortamda tahrikler provokasyonlar da başlamıştır. Altındağ'da yaşananlar ciddi bir uyarıdır. Yaşamını yitiren gencecik evladımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ama Suriyelilerin evlerine yapılan saldırıları kabul etmek de mümkün değildir. Ortada çok kirli bir senaryo var. Bu nedenle kimse tahriklere kapılmamalıdır."
Öztrak, kamu emekçilerinin toplu iş sözleşmelerinin görüşüldüğünü anımsatarak, "Kamuda çalışan işçilere ilk 6 ay için yüzde 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam verildi. Bu verilen de az ama ardından memurlara yapılan ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 zam önerisi büyük tepki çekti. Bakalım memur sendikaları memurların hakkını koruyabilecek mi? Yoksa her yıl sergilenen müsamerede yine oyuncu mu olacak?" diye konuştu.
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