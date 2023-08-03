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        Haberler Gündem CHP Sözcüsü Öztrak: Bu platformu boykot etmeye çağırıyoruz

        CHP Sözcüsü Öztrak: Bu platformu boykot etmeye çağırıyoruz

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Disney+ dijital medya hizmet sağlayıcısının "Atatürk" dizisini platformunda yayımlamama kararına ilişkin, "Eğer karar bu şekilde uygulanacaksa şimdiden duyuralım, örgütümüzü, üyelerimizi ve tüm milletimizi bu platformu boykot etmeye ve platformdaki üyeliklerini sonlandırmaya davet edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 22:08
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        CHP Sözcüsü: Bu platformu boykot etmeye çağırıyoruz
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        Öztrak, CHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Disney+ dijital medya hizmet sağlayıcısının "Atatürk" dizisini platformunda yayımlamama kararını ve bu kararda Ermeni lobisinin girişimlerinin etkili olduğu iddialarını değerlendirdi.

        Disney+ yöneticilerinin tutumunu, nefret suçuna ortak olmak olarak değerlendiren Öztrak, "Bu işin asıl sorumlusu olan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmemesini ise hayretle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Öztrak, "Eğer karar bu şekilde uygulanacaksa şimdiden duyuralım örgütümüzü, üyelerimizi ve tüm milletimizi bu platformu boykot etmeye ve platformdaki üyeliklerini sonlandırmaya davet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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