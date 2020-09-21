CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2'nci Covid-19 testinin de negatif çıktığını bildirerek, ''Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibariyle karantinadan çıktım'' dedi.

Öztrak, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"İkinci Kovid testim de negatif çıktı. Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibarıyla karantinadan çıktım. Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. İyi ki varsınız."