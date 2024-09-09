CHP, Şevval Sam konserini erteledi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında planladığı Şevval Sam konserini ertelendiğini duyurdu
CHP'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin genel merkezinde planlanan Şevval Sam konseri ertelendi. Erteleme duyurusunu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
Özgür Özel, gece saatlerinde X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Diyarbakır'da evladımız Narin'in hepimizi kahreden ölüm haberi ve Tunceli'de 4 askerimizin şehit olması nedeniyle yarın genel merkezimizde 101'inci kuruluş yıl dönümümüz kapsamında önceden planlanan Şevval Sam konserini değerli sanatçımızla görüşerek, fikir birliği içinde ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun.
Şevval Sam
"EVLATLARIMIZIN ACISINI DERİNDEN HİSSEDİYORUZ"
Şevval Şam da Özgür Özel'in X'teki açıklamasını alıntılayarak; "9 Eylül’de gerçekleştirmeyi planladığımız CHP’nin 101'inci yıl kutlama konserimizi, ülkemizin yaşadığı acı kayıplar ve masum Narin’in vefatı sebebiyle iptal etmiş bulunuyoruz. Kaybettiğimiz evlatlarımızın acısını derinden hissediyor, onların ailelerine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Kalbimizdeki bu derin yarayı sararken, daha güzel günlerde bir araya gelmeyi umuyorum. Sevgilerimle" ifadelerini kullandı.