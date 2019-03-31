CHP seçim sonuçlarını genel merkezden takip edecek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye genelinde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından parti merkezinde bir açıklama yaptı.

Öztrak yaptığı konuşmada, CHP Genel Merkezi'nin sandık güvenliği için aldığı önlemleri anlattı ve genel merkez binasında bir koordinasyon merkezi kurulduğunu söyledi.

Öztrak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Siyaset doğası gereği rekabet içerir ama bu kampanya dönemine hakaret damga vurdu.

Kampanya boyunca adaylar ve partiler söyleyeceklerini söyledi, bu akşam da milletini sözünü duyacağız. Sandığın namusunun korunması için sandık görevlileri ve kamu görevlilerine büyük görev düşüyor. Kamu görevlileri iktidarın değil milletin görevlileridir. Bu husustaki hassasiyetimizin altını çizmek istiyorum.

Binamızın dördüncü katında sandık sonuçlarının takip edildiği bir merkez kuruldu. Yine alanda çok sayıda avukat bu şekilde seçimlerde görev yapıyor. Sandıklardaki avukatların koordinasyonu için genel merkezde bir hukukçu grubu da görev yapıyor.

Sandık güvenliğinin sağlanması için örgütümüz, genel merkezimiz, vekillerimiz, sandık görevlilerimiz canla başla çalışıyor. Örgütümüzün büyük emek ve çabalarıyla sandık gününe kadar geldik. Oylar sayılıp ıslak imzalı tutanaklar teslim edilinceye kadar örgütümüzün sandık başında olması oldukça önemlidir.

Seçimin ülkemize huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."