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        Haberler Gündem CHP, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemelerin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu

        CHP, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemelerin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu

        Cumhuriyet Halk Partisi, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemelerin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:51 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:52
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        CHP, Anayasa Mahkemesine başvurdu
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        CHP, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 7527 sayılı "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bazı CHP'li milletvekilleriyle birlikte başvuru yapmalarının ardından, AYM önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        CHP, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 7527 sayılı "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

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