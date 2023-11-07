Chp parti meclisi üyeleri kimler oldu? İşte CHP'nin Yeni Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı sona erdi. Genel Başkan seçiminin ardından Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri tamamlandı. 8 kişi Özel'in listesini delerek Parti Meclisi'nde yer aldı. Yeni CHP Parti Meclisi ilk toplantısını Cumartesi günü gerçekleştirecek. İşte CHP'nin Yeni Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu...
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultay’ının ardından CHP'nin yeni Parti Meclisi, Bilim Kültür Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu. Parti Meclisi için oylamaya geçilirken, CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi de delegelere dağıtıldı. Özgür Özel'in listesinde PM için 70 isim, Bilim, Yönetim, Kültür Platformu için 12 isim, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isim yer alıyor. İşte CHP Parti Meclisi...
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CHP PARTİ MECLİSİ BELLİ OLDU!
CHP'nin yeni Parti Meclisi, Bilim Kültür Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu. 8 kişi Özel'in listesini delerek Parti Meclisi'nde yer aldı. Yeni CHP PM ilk toplantısını cumartesi günü yapacak
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185 OY GEÇERSİZ SAYILDI
Bin 366 delegeden bin 277 si oy kullandı. Bin 92’si geçerli kabul edilirken 185 oy da geçersiz olarak kayıtlara geçmiş oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in listesindeki Gökhan Zeybek 648 oy alarak ilk sırada yer aldı. Zeybek'i oy sırasıyla Özgür Karabat, Deniz Yücel, Gamze Taşçıer, Murat Bakan, Selin Sayek Böke Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat ve Ulaş Karasu takip etti.
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ÖZEL İLE HAREKET EDEN MYK ÜYELERİ LİSTEDE YER BULAMADI
Özgür Özel daha önce CHP’nin Önceki Genel Başkanı Kılılçdaroğlu’nun MYK’sında yer alan ancak son dönemde kendisiyle birlikte hareket eden Veli Ağbaba, Seyit Torun, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan gibi isimlere listesinde yer vermedi.
Ancak Kılıçdaroğlu’nun son MYK’sında yer alan Tahsin Tarhan ise Özel’in listesinde yer almasına rağmen delegenin onayını alamadı.
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KADIN KOTASI NEDENİYLE LİSTEYE GİREMEDİLER
Özel’in listesinde dikkat çeken isimlerden birisi olan Diyarbakır Milletvekili ve son parti meclisinde yer alan Sezgin Tanrıkulu 406 oy alarak 42. sırada yer aldı. Ancak kadın kotası dolayısıyla parti meclisinde yer alamadı. Kılıçdaroğlu’nun yarış dışı kalması dolayısıyla bu defa Özgür Özel’e karşı eski MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da "denge ve denetleme listesi" ismiyle anahtar liste çıkardı.
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ÖZEL’İN LİSTESİNİ DELDİLER
Salıcı 363 oy alarak 51. sırada yarışı tamamlasa da kadın kotası nedeniyle listeye giremedi. Ancak Salıcı’nın listesindeki 8 kişi Özel'in listesini delerek parti meclisinde yer aldılar.
O isimler sırasıyla şöyle: Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut, Koza Yardımcı.
PM yarışına bağımsız giren Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da özelin listesini delen 9. Kişi oldu.
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DELEGEDEN TAM DESTEK
Özgür Özel’in 8 kişilik bilim kültür kurulu listesi de delegeden tam destek aldı. O isimler arasında daha önce Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında bulunan Fethi Açıkel ve Gökçe Gökçen de yer aldı. Özel’in 15 kişilik yüksek disiplin kurulu listesi de tam kabul gördü. Listede mevcut YDK’da yer alan Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de yer aldı.
Yeni CHP PM ilk toplantısını cumartesi günü yapacak.
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İŞTE CHP'NİN YENİ PARTİ MECLİSİ VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
CHP PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ
1 GÖKAN ZEYBEK
2 ÖZGÜR KARABAT
3 BEDİRHAN BERK DOĞRU
4 OZAN IŞIK
5 DENİZ YÜCEL
6 GAMZE TAŞCIER
7 MURAT BAKAN
8 SUAT ÖZÇAĞDAŞ
9 CEM AYDIN
10 BAKİ AYDÖNER
11 ENSAR AYTEKİN
12 M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
13 SELİN SAYEK BÖKE
14 CANAN TAŞER
15 PINAR UZUN OKAKIN
16 MAHİR YUKSEL
17 ERHAN ADEM
18 BURHANETTİN BULUT
19 ECEVİT KELEŞ
20 ALİ ABBAS ERTÜRK
21 HİKMET ERBİLGİN
22 ALİ HAYDAR FIRAT
23 BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
24 HÜSEYİN YAŞAR
25 BERKER ESEN
26 ULAŞ KARASU
27 MÜSLIM SARI
28 DENİZ YAVUZYILMAZ
29 ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
30 ÖZGÜR CEYLAN
31 HİKMET YALIM HALICI
32 ERBİL AYDINLIK
33 SEVGİ KILIÇ
34 ORHAN SARIBAL
35 YALÇIN GÖRGÖZ
36 TURGAY ÖZCAN
37 MELİSA UĞRAŞ
38 MEHMET TÜM
39 ALİ HAYDAR HAKVERDİ
40 MEHMET NECATİ YAĞCI
41 SİNEM KIRÇİÇEK
42 SEMRA DİNÇER
43 HÜSEYIN CAN GÜNER
44 AHMET HAKAN UYANIK
45 SENGÜL YEŞİLDAL
46 EMİN UMUT DİKİLİ
47 NAZAN GÜNEYSU
48 KOZA YARDIMCI
49 AYLİN NAZLI AKA
50 SANİYE BARUT
51 MEHMET ALKIN DENİZASLANGİL
52 UĞURCAN IRAK
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BİLİM KÜLTÜR PLATFORMU
1 YANKI BAĞCIOĞLU
2 YALÇIN KARATEPE
3 VOLKAN DEMİR
4 BARAN BOZOĞLU
5 İLHAN UZGEL
6 GÜLŞAH DENİZ ATALAR
7 GÖKÇE GÖKÇEN
8 ARMAĞAN ERDOĞAN
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
1 AYÇA AKPEK ŞENAY
2 ESİN FATMA TEMEL
3 HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI
4 İSMAİL EMRE TELCİ
5 EKİNCAN AKSOY
6 ÖZKAN TİCE
7 AYSEMİN GÜLMEZ
8 DENİZ ÇAKIR
9 SÜLEYMAN BÜLBÜL
10 DENİZ DEMİRÖZ
11 NURDAN YÜCAL
12 TURAN TAŞKIN ÖZER
13 ALİ BALTA
14 ÖZGÜR SAĞLAM
15 REMZİ KAZMAZ
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