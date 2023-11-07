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        Haberler Gündem CHP Parti Meclisi üyeleri kimler oldu? İşte CHP'nin Yeni Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu

        Chp parti meclisi üyeleri kimler oldu? İşte CHP'nin Yeni Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı sona erdi. Genel Başkan seçiminin ardından Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri tamamlandı. 8 kişi Özel'in listesini delerek Parti Meclisi'nde yer aldı. Yeni CHP Parti Meclisi ilk toplantısını Cumartesi günü gerçekleştirecek. İşte CHP'nin Yeni Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 02:29 Güncelleme: 07.11.2023 - 02:29
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        • 1

          Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultay’ının ardından CHP'nin yeni Parti Meclisi, Bilim Kültür Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu. Parti Meclisi için oylamaya geçilirken, CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi de delegelere dağıtıldı. Özgür Özel'in listesinde PM için 70 isim, Bilim, Yönetim, Kültür Platformu için 12 isim, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isim yer alıyor. İşte CHP Parti Meclisi...

        • 2

          CHP PARTİ MECLİSİ BELLİ OLDU!

          CHP'nin yeni Parti Meclisi, Bilim Kültür Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu. 8 kişi Özel'in listesini delerek Parti Meclisi'nde yer aldı. Yeni CHP PM ilk toplantısını cumartesi günü yapacak

        • 3

          185 OY GEÇERSİZ SAYILDI

          Bin 366 delegeden bin 277 si oy kullandı. Bin 92’si geçerli kabul edilirken 185 oy da geçersiz olarak kayıtlara geçmiş oldu.

          CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in listesindeki Gökhan Zeybek 648 oy alarak ilk sırada yer aldı. Zeybek'i oy sırasıyla Özgür Karabat, Deniz Yücel, Gamze Taşçıer, Murat Bakan, Selin Sayek Böke Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat ve Ulaş Karasu takip etti.

        • 4

          ÖZEL İLE HAREKET EDEN MYK ÜYELERİ LİSTEDE YER BULAMADI

          Özgür Özel daha önce CHP’nin Önceki Genel Başkanı Kılılçdaroğlu’nun MYK’sında yer alan ancak son dönemde kendisiyle birlikte hareket eden Veli Ağbaba, Seyit Torun, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan gibi isimlere listesinde yer vermedi.

          Ancak Kılıçdaroğlu’nun son MYK’sında yer alan Tahsin Tarhan ise Özel’in listesinde yer almasına rağmen delegenin onayını alamadı.

        • 5

          KADIN KOTASI NEDENİYLE LİSTEYE GİREMEDİLER

          Özel’in listesinde dikkat çeken isimlerden birisi olan Diyarbakır Milletvekili ve son parti meclisinde yer alan Sezgin Tanrıkulu 406 oy alarak 42. sırada yer aldı. Ancak kadın kotası dolayısıyla parti meclisinde yer alamadı. Kılıçdaroğlu’nun yarış dışı kalması dolayısıyla bu defa Özgür Özel’e karşı eski MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da "denge ve denetleme listesi" ismiyle anahtar liste çıkardı.

        • 6

          ÖZEL’İN LİSTESİNİ DELDİLER

          Salıcı 363 oy alarak 51. sırada yarışı tamamlasa da kadın kotası nedeniyle listeye giremedi. Ancak Salıcı’nın listesindeki 8 kişi Özel'in listesini delerek parti meclisinde yer aldılar.

          O isimler sırasıyla şöyle: Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut, Koza Yardımcı.

          PM yarışına bağımsız giren Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da özelin listesini delen 9. Kişi oldu.

        • 7

          DELEGEDEN TAM DESTEK

          Özgür Özel’in 8 kişilik bilim kültür kurulu listesi de delegeden tam destek aldı. O isimler arasında daha önce Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında bulunan Fethi Açıkel ve Gökçe Gökçen de yer aldı. Özel’in 15 kişilik yüksek disiplin kurulu listesi de tam kabul gördü. Listede mevcut YDK’da yer alan Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de yer aldı.

          Yeni CHP PM ilk toplantısını cumartesi günü yapacak.

        • 8

          İŞTE CHP'NİN YENİ PARTİ MECLİSİ VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

          CHP PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ

          1 GÖKAN ZEYBEK

          2 ÖZGÜR KARABAT

          3 BEDİRHAN BERK DOĞRU

          4 OZAN IŞIK

          5 DENİZ YÜCEL

          6 GAMZE TAŞCIER

          7 MURAT BAKAN

          8 SUAT ÖZÇAĞDAŞ

          9 CEM AYDIN

          10 BAKİ AYDÖNER

          11 ENSAR AYTEKİN

          12 M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ

          13 SELİN SAYEK BÖKE

          14 CANAN TAŞER

          15 PINAR UZUN OKAKIN

          16 MAHİR YUKSEL

          17 ERHAN ADEM

          18 BURHANETTİN BULUT

          19 ECEVİT KELEŞ

          20 ALİ ABBAS ERTÜRK

          21 HİKMET ERBİLGİN

          22 ALİ HAYDAR FIRAT

          23 BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

          24 HÜSEYİN YAŞAR

          25 BERKER ESEN

          26 ULAŞ KARASU

          27 MÜSLIM SARI

          28 DENİZ YAVUZYILMAZ

          29 ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ

          30 ÖZGÜR CEYLAN

          31 HİKMET YALIM HALICI

          32 ERBİL AYDINLIK

          33 SEVGİ KILIÇ

          34 ORHAN SARIBAL

          35 YALÇIN GÖRGÖZ

          36 TURGAY ÖZCAN

          37 MELİSA UĞRAŞ

          38 MEHMET TÜM

          39 ALİ HAYDAR HAKVERDİ

          40 MEHMET NECATİ YAĞCI

          41 SİNEM KIRÇİÇEK

          42 SEMRA DİNÇER

          43 HÜSEYIN CAN GÜNER

          44 AHMET HAKAN UYANIK

          45 SENGÜL YEŞİLDAL

          46 EMİN UMUT DİKİLİ

          47 NAZAN GÜNEYSU

          48 KOZA YARDIMCI

          49 AYLİN NAZLI AKA

          50 SANİYE BARUT

          51 MEHMET ALKIN DENİZASLANGİL

          52 UĞURCAN IRAK

        • 9

          BİLİM KÜLTÜR PLATFORMU

          1 YANKI BAĞCIOĞLU

          2 YALÇIN KARATEPE

          3 VOLKAN DEMİR

          4 BARAN BOZOĞLU

          5 İLHAN UZGEL

          6 GÜLŞAH DENİZ ATALAR

          7 GÖKÇE GÖKÇEN

          8 ARMAĞAN ERDOĞAN

          YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

          1 AYÇA AKPEK ŞENAY

          2 ESİN FATMA TEMEL

          3 HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI

          4 İSMAİL EMRE TELCİ

          5 EKİNCAN AKSOY

          6 ÖZKAN TİCE

          7 AYSEMİN GÜLMEZ

          8 DENİZ ÇAKIR

          9 SÜLEYMAN BÜLBÜL

          10 DENİZ DEMİRÖZ

          11 NURDAN YÜCAL

          12 TURAN TAŞKIN ÖZER

          13 ALİ BALTA

          14 ÖZGÜR SAĞLAM

          15 REMZİ KAZMAZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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