12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP Parti Meclisi kurultayın koronavirüs nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceğini görüşecek - ANKARA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- CHP.PM üyesi Dr. Ali Şeker'in konuşması- CHP.PM üyesi İlhan Cihaner'in konuşması- CHP.PM üyesi Gamze Taşcıer'in konuşması
CHP Parti Meclisi kurultayın koronavirüs nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceğini görüşecekCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen PM'de, 28-29 Mart'ta yapılacak kurultayın ertelenip ertelenmemesi veya seyircisiz yapılması gibi seçeneklerin görüşüleceği öğrenildi. CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM toplantısı, parti genel merkezinde saat 11.30'da başladı.Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşması yapacağı toplantıda, 37. Olağan Kurultay için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından hazırlanan çalışma raporu ile kurultaya sunulacak kesin hesaplar görüşülüp karara bağlanacak.Her kurultay öncesi aynı gündem maddesi ile son toplantısını yapan PM'de bu kez koronavirüs tehlikesi nedeniyle ayrı bir gündem söz konusu olacak.Bu kapsamda, PM'de koronavirüs nedeniyle 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacağı duyurulan kurultayın ertelenip ertelenmemesinin de görüşüleceği öğrenildi.PM toplantısında, "Kurultayın seyircisiz yapılması", "2-3 ay ertelenmesi" veya "tarihi sonradan belirlenmek üzere ertelenmesi" gibi seçeneklerin ele alınacağı belirtildi. Toplantı bitiminde Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ile alınan kararları duyurması bekleniyor.PM üyeleri soruları yanıtladıToplantıya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan PM üyesi Dr. Ali Şeker, konunun PM'de görüşüleceğini ve sonrasında bir açıklama yapılacağını belirtti.Kişisel olarak ne tür tedbirler aldığının sorulması üzerine Şeker, "Bir defa bu kadar yakın olmuyoruz." yanıtını verdi.Koronavirüsün dünyanın bir problemi olduğunun altını çizen Şeker, şöyle konuştu:"Türkiye'nin de bir problemi artık. Bunun önlenmesi için kişisel hijyen başta olmak üzere, toplu alanlarda salgının hızla yayılma ihtimali göz önüne alındığında tedbirler hızlandırılmalı. Okullardaki hijyen konusunda ciddi eksiklikler var, onların mutlaka giderilmesi gerekiyor. Bir panik havasına girmeden tedbirler alınmalı. Günde sıtmadan yaklaşık 2 bin kişi ölüyor. Bu hastalıktan ölen sayısı ortalama 56. Bu sayı 100'e çıkabilir. Bu geçici, mevsimsel bir hastalık. Bir kaç ay içerisinde dünyada azalmasını bekliyoruz."PM üyesi İlhan Cihaner de Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü hatırlatarak, kurultay gibi kalabalık bir toplantının halk sağlığı yönünde oluşturacağı risk üzerinden bir değerlendirilme yapılması gerektiğini belirterek, bunun da PM'de yapılacağını söyledi.Kurultayda Genel Başkanlık için aday adayı olup olmayacağı yönünde bir soru üzerine de İlhan Cihaner, "bir değerlendirme sürecindeyiz onunla ilgili." yanıtını verdi.ise hijyenin ve beslenmenin önemine değindi. Risk grubunda olanların dikkat etmesinin önemine değinen Taşcıer, endişeye gerek olmadığını ancak sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!