AA

CHP Parti Meclisi, kurultayın koronavirüs nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceğini görüşecek



- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen PM'de, 28-29 Mart'ta yapılacak kurultayın ertelenip ertelenmemesi veya seyircisiz yapılması gibi seçeneklerin görüşüleceği öğrenildi

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM toplantısı, parti genel merkezinde saat 11.30'da başladı.

Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşması yapacağı toplantıda, 37. Olağan Kurultay için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından hazırlanan çalışma raporu ile kurultaya sunulacak kesin hesaplar görüşülüp karara bağlanacak.

Her kurultay öncesi aynı gündem maddesi ile son toplantısını yapan PM'de bu kez koronavirüs tehlikesi nedeniyle ayrı bir gündem söz konusu olacak.

Bu kapsamda, PM'de koronavirüs nedeniyle 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacağı duyurulan kurultayın ertelenip ertelenmemesinin de görüşüleceği öğrenildi.

PM toplantısında, "Kurultayın seyircisiz yapılması", "2-3 ay ertelenmesi" veya "tarihi sonradan belirlenmek üzere ertelenmesi" gibi seçeneklerin ele alınacağı belirtildi. Toplantı bitiminde Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ile alınan kararları duyurması bekleniyor.

- PM üyeleri soruları yanıtladı

Toplantıya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan PM üyesi Dr. Ali Şeker, konunun PM'de görüşüleceğini ve sonrasında bir açıklama yapılacağını belirtti.

Kişisel olarak ne tür tedbirler aldığının sorulması üzerine Şeker, "Bir defa bu kadar yakın olmuyoruz." yanıtını verdi.

Koronavirüsün dünyanın bir problemi olduğunun altını çizen Şeker, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin de bir problemi artık. Bunun önlenmesi için kişisel hijyen başta olmak üzere, toplu alanlarda salgının hızla yayılma ihtimali göz önüne alındığında tedbirler hızlandırılmalı. Okullardaki hijyen konusunda ciddi eksiklikler var, onların mutlaka giderilmesi gerekiyor. Bir panik havasına girmeden tedbirler alınmalı. Günde sıtmadan yaklaşık 2 bin kişi ölüyor. Bu hastalıktan ölen sayısı ortalama 56. Bu sayı 100'e çıkabilir. Bu geçici, mevsimsel bir hastalık. Bir kaç ay içerisinde dünyada azalmasını bekliyoruz."

PM üyesi İlhan Cihaner de Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü hatırlatarak, kurultay gibi kalabalık bir toplantının halk sağlığı yönünde oluşturacağı risk üzerinden bir değerlendirilme yapılması gerektiğini belirterek, bunun da PM'de yapılacağını söyledi.

Kurultayda Genel Başkanlık için aday adayı olup olmayacağı yönünde bir soru üzerine de İlhan Cihaner, "bir değerlendirme sürecindeyiz onunla ilgili." yanıtını verdi.

PM üyesi Gamze Taşcıer ise hijyenin ve beslenmenin önemine değindi. Risk grubunda olanların dikkat etmesinin önemine değinen Taşcıer, endişeye gerek olmadığını ancak sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini kaydetti.