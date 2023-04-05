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CHP Parti Meclisi 8 Nisan'da toplanacak

CHP Parti Meclisi 8 Nisan'da toplanarak seçim çalışmalarını masaya yatıracak. Toplantıda milletvekili aday listesi de Parti Meclisi'nin onayına sunularak, 9 Nisan'da YSK'ya iletilecek

Giriş: 05.04.2023 - 13:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: CHP Parti Meclisi, 8 Nisanda toplanacak
AA

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 8 Nisan Cumartesi günü toplanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı saat 19.00'da yapılacak.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayacak toplantıda, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırılacak.

Son halini Kılıçdaroğlu'nun vereceği milletvekili aday listesi, Parti Meclisinin onayına sunulacak ve 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

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