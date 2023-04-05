CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 8 Nisan Cumartesi günü toplanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı saat 19.00'da yapılacak.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayacak toplantıda, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırılacak.

Son halini Kılıçdaroğlu'nun vereceği milletvekili aday listesi, Parti Meclisinin onayına sunulacak ve 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.