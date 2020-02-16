16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP Ordu 37. Olağan İl Kongresi yapıldı
- Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Yereldeki başarımızı genelde de ortaya koyarak Millet İttifakı'nı iktidara getireceğiz"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yereldeki başarımızı genelde de ortaya koyarak Millet İttifakı'nı iktidara getireceğiz." dedi.
Torun, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen CHP Ordu 37. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partililerle şimdiye kadar birçok kongrede birlikte olduklarını belirterek, bu kongrelerde partinin enerji topladığını ve yenilendiği söyledi.
Türkiye'de tek adam yönetimiyle karşı karşıya olduklarını, bu yapının kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdığını öne süren Torun, "Bu yapı 'Sadece ben bilirim' anlayışı ile hareket ederek diyalogdan uzak, sayısal çoğunlukla hareket edip her alanı etkilemektedir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin vicdanında, bu milletin aklında her zaman demokrasi olacak, her zaman hukuk olacak, her zaman özgürlük olacak." diye konuştu.
Torun, vatandaşların Türkiye'nin bazı gerçekleriyle zaman zaman karşı karşıya kaldığını, çarşıya pazara çıkıldığında, bir ihtiyaç alınmaya çalışıldığında bunun ortaya çıktığını savundu.
- "Bilgiyle ve üreterek artık siyaset yapmak zorundayız"
CHP'nin bu noktada üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu dile getiren Torun, şöyle devam etti:
"Eğer bu ülkenin kurucu partisiysek, her türlü zorluklara dayanarak bu günlere geldiysek şimdi de kurtarıcısı olmak zorundayız. Bu ülkeye kaybettiği değerleri kazandırmak zorundayız. Muhalefetimizi daha bilinçli ve halkımızın anlayacağı şekilde yapmak zorundayız. Bilgiyle ve üreterek artık siyaset yapmak zorundayız. Vatandaşımızı eğer ikna edeceksek, içinde bulunduğumuz durumu kendisine ifade edeceksek bunu mutlaka bilgiyle yapmak durumundayız. Bir vatandaşımızın yanına gittiğimizde onu anlamalı ve onun aynı dilde konuşmalıyız."
Torun, Türkiye'nin beş temel sorununun demokrasi-hukuk, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve ekonomi olduğunu iddia ederek, CHP kadrolarının bütün bu sorunlara çözüm getireceğini, buna herkesin inanması gerektiğini söyledi.
Gelinen süreçte vatandaşların her şeyin farkında olduğunu belirten Torun, şöyle konuştu:
"Yaptığımız bütün anketlerde ve saha değerlendirmelerinde görülüyor ki bu iktidarın sonu geldi. Ama şu anda vatandaş bizi gözlüyor. Eğer biz onların karşısına birlik ve beraberlik içerisinde çıkarsak ve sorunların çözümüne katkıda bulunmak adına o projelerimizi ortaya koyarsak bu sorunu aşarız. Buna yürekten inanıyoruz. 31 Mart'ta başardık, 23 Haziran'da başardık. İnanıyoruz ki yapılacak ilk seçimde de başaracağız. Yereldeki başarımızı genelde de ortaya koyarak Millet İttifakı'nı iktidara getireceğiz."
Kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Yunus Emre, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Saadet Partisi İl Başkanı Erkan Temiz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karagöz ve delegeler katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!