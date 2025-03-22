CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart 2025’te sandık başına gidiyor. Ön seçim süreci ile, oy kullanma detayları ve sandık yerleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, parti üyesi olmayan yurttaşların da "Dayanışma Sandığı" aracılığıyla oy verebileceğini duyurdu. İşte merak edilen bilgiler...