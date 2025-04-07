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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'nin yeni yol haritası ne olacak? | Son dakika haberleri

        CHP'nin yeni yol haritası ne olacak?

        Cumhuriyet Halk Partisi, olağanüstü kurultayını gerçekleştirdi. Bundan sonraki yol haritasında İstanbul'un ilçeleri ve büyükşehirlerdeki mitingler büyük rol oynayacak. CHP Genel Başkan Özgür Özel, A takımı olarak ifade edilen MYK'nın yapısını değiştirecek. MYK'daki gölge bakanlar CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ofisinde çalışacak. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 07.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:26
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        CHP'nin yeni yol haritası ne olacak?
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        Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayını yaptı. Kurultayda tek aday olarak giren Genel Başkan Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.

        SAMSUN’DA BÜYÜK BİR MİTİNG GERÇEKLEŞTİRECEK

        Bu hafta ilk durak İstanbul’un şişli ilçesi olacak. Akşam saatlerinde miting yapılacak. Hem Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması talep edilecek hem de erken seçim çağrısı yapılacak.

        13 Nisan pazar günü ise CHP Samsun’da büyük bir miting gerçekleştirecek. Bir sonraki durağın 19 Nisan’da İzmir olması bekleniyor. Bu mitinglerde de sadece İmamoğlu'nun tutukluluğu değil aynı zamanda ekonomi ve hayat pahalılığı üzerinden de iktidar hedef alınacak. CHP'nin çözüm önerileri anlatılacak.

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        CUMARTESİ İLK PM TOPLANTISI YAPILACAK

        CHP lideri Özel, önümüzdeki cumartesi günü ise ilk parti meclisi toplantısını yapacak. Seçildiği 2023 Kasım kurultayından sonra A takımı olarak bilinen MYK'nın yapısını değiştirmiş 10 parti meclisi üyesini gölge bakan olarak MYK'ya almıştı. 7 isim ise idari MYK üyesi olarak görevlendirildi. O alanlar genel sekreterlik, seçim ve hukuk işleri, yurt içi ve yurt dışı örgütlenme, sayman, yerel yönetimler, halkla ilişkiler ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığı ile parti sözcülüğü olarak belirlenmişti.

        MYK'NIN YAPISI DEĞİŞECEK

        Edinilen bilgiye göre önümüzdeki günlerde MYK'nın yapısında köklü değişikliğe gidilecek. Gölge kabine üyeleri İstanbul ve Ankara’da kurulacak olan cumhurbaşkanlığı ofislerinde çalışacak. İdari MYK üyelerinin sayısının ise 7'den 10 ila 12'ye çıkarılması bekleniyor.

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