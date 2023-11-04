CHP yeni genel başkanını seçiyor. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak. Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gidiyor. Bu doğrultuda, "CHP yeni genel başkanı kim oldu, belli oldu mu?" sorusu henüz netlik kazanmadı. Peki, 2023 CHP kurultayı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte CHP kurultayı hakkında son gelişmeler...