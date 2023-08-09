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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'nin talebine ilişkin bakanlıktan açıklama! - Haberler

        CHP'li Başarır'ın, Bakan Tunç ile 'Barış Pehlivan' görüşmesi iptal edildi

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a verdiği randevuyu, görüşmeye kısa süre kala iptal etti. Başarır, görüşmenin iptal edilmesine tepki gösterirken, Adalet Bakanlığı, CHP tarafından görüşmenin gazeteci Barış Pehlivan'ın yargı sürecine ilişkin yapılacağının duyurulması üzerine iptal edildiği açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:34
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        CHP'nin talebine ilişkin bakanlıktan açıklama
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        CHP TBMM Grubu, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki milletvekillerinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceğini duyurdu.

        Görüşmeye ilişkin yapılan duyuruda, "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyet, bugün saat 12.00'de Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ile gazeteci Barış Pehlivan'ın yaşadığı hukuksuzluğa ilişkin görüşecek. Heyet görüşmenin ardından saat 13.30'da TBMM Ana Bina Toplantı Salonu'nda basın toplantısı yapacak" denildi.

        Ancak görüşmeye kısa süre kala randevu Adalet Bakanlığı'nca iptal edildi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Başarır, Bakan Tunç'un çok önemli bir işi olduğunu belirterek görüşmeyi iptal ettiğini belirterek, "Biz kendisiyle gazeteci Barış Pehlivan'ın durumunu, onunun uğramış olduğu adaletsizliği ve onun özelinde; ama genelde birçok yurttaşımızın uğrayacağı bir adaletsizliği konuşacaktık. Sebepsiz, devlet nezaketine uymayan bir şekilde Sayın Bakan görüşmeyi iptal etti. Görüşmeye 30 dakika kala görüşme iptal oldu. Bu olmamalı. İstişare etmek istediğimiz bir konuya kapılar kapanıyor" dedi.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki milletvekillerinin nezaket ziyareti talepleri üzerine 9 Ağustos 2023 tarihinde randevu oluşturulduğu belirtilerek, şöyle denildi:

        "CHP'nin TBMM Grubu'ndan yapılan basın duyurusunda 'Gazeteci Barış Pehlivan'ın yaşadığı hukuksuzluğa ilişkin görüşecek ve basın açıklaması yapacak' şeklinde ifadeler kullanılması ve basında bu yönde haberler çıkması üzerine görüşme içeriğinin nezaket ziyaretinden öte devam eden bir yargı süreci hakkında olduğu anlaşılmıştır. Anayasa'mızın 138'inci maddesinde 'Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz' hükmü karşısında, talep edilen görüşmenin yargı süreci ile ilgili olduğu anlaşıldığından ilgililerin yapmış olduğu randevu talebi iptal edilmiştir."

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