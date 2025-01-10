CHP'nin eski ABD Temsilcisi Yurter Özcan partiden ihraç edildi

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP'nin eski ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan kararla partiden kesin olarak ihraç edildi.

NE DEMİŞTİ?

REKLAM advertisement1

Yurter Özcan, Özgür Özel'in ABD seyahati ile ilgili şöyle konuşmuştu:

“Özgür bey New York’a geldiğinde, Central Park’da gezmek ya da ultra lüks Wolfgang Puck steakhouse’da özel soslu biftek yemek yerine CHP’lilerle bir araya gelmiş olsaydı bu yazdıklarım kendisine anlatılırdı. CHP olarak yüzde 85 oy aldığımız ABD’ye seyahati öncesinde kendisinin havaalanında karşılama veya CHP gönüllüleri ile toplantı istemediği bizlere iletildi.”