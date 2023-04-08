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CHP milletvekili adayları listesi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP milletvekili adayları kim oldu? (İstanbul, Ankara, İzmir ve il il)

28. dönem CHP milletvekili adayları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

28. dönem CHP milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor. Partilerin oy pusulasındaki yerinin de belli olması ile beraber gözle partilerin açıklayacağı milletvekili listelerine çevrildi. Millet İttifakı çatısı altında bulunan CHP'nin açıklayacağı milletvekili adayları isim listesi de merakla bekleniyor. Bilindiği gibi, kesin listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi için süre 9 Nisan Pazar günü saat 17.00 itibarıyla bitiyor. İşte detaylar

Giriş: 08.04.2023 - 18:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için geri sayım sürerken partilerin açıklayacağı milletvekili kesin aday listeleri de gündemin öne çıkan haber başlıkları arasında bulunuyor. Millet İttifakı'nda yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) açıklayacağı milletvekili adayları da oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi, Millet İttifakı çatısı altında Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; CHP listelerinden seçime girecek. Bu noktada, "CHP milletvekili aday listesi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, CHP milletvekili adayları ne zaman açıklanacak? İşte 28. dönem CHP milletvekili adayları ve isim listesi hakkında son gelişmeler

  • MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ İÇİN SON TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?

    Siyasi partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre 9 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00'de dolacak.

    YSK'nin seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini 9 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığına sunması gerekiyor.

    Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.

    Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

    Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

  • CHP'NİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de henüz listesini YSK'ya ulaştırmadı. CHP'nin milletvekili kesin aday listesini 9 Nisan 2023 Pazar günü YSK'ya ulaştırması bekleniyor. 

    Bunun ardından il il milletvekili adayı olan kişilerin isimlerinin açıklanması öngörülüyor. 

     

  • MİLLET İTTİFAKI'NDA 4 PARTİ CHP LİSTESİNDE

    14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği seçimlerinde liste hazırlıkları devam ederken Millet İttifakı'nda önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre; Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; CHP listelerinden seçime girecek.

    Daha önce "ittifak içinde ittifak" önerisi gündeme gelmiş; Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bu öneriyi görüşmüş, ancak görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

  • TDP LİDERİ SARIGÜL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AÇIKLAMASI

    TDP lideri Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

    Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

    Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ziyaretlerini sürdüren Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün bir araya gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beşiktaş'taki çalışma ofisinde yapılan basın toplantısında, parti olarak destekleyecekleri adayı açıkladı.

    Sarıgül "6 Nisan tarihinde toplanan Türkiye Değişim Partisi Parti Meclisi güncel ve siyasi gelişmeleri görüşmüş; 14 Mayıs seçimlerinde yapılacak olan seçimlerle ilgili aşağıdaki şu kararları kamuoyuyla paylaşma kararı almıştır. Türkiye Değişim Partisi olarak, kurulduğumuz günden bu yana tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıya dayanan demokratik parlamenter sistemden yana olduğumuzu her fırsatta anlattık. Bütün gücü, bir kişide toplayan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' hem devletin işleyişine, hem siyasete hem de ekonomiye ciddi sıkıntılar vermiştir" dedi.

    "Türkiye bu sistemden çıkmalıdır, bir sonraki seçimlere demokratik parlamenter sistem içinde girmelidir" diyen Sarıgül, "Bir sonraki seçimlerde demokratik parlamenter sistemle Türkiye normalleşmelidir. 2023 Türkiye'sinin ihtiyacı demokratik parlamenter sistemdir. Sayın Kılıçdaroğlu, uzlaşmacı kişiliği, demokrat tavrı, devlet yönetimindeki tecrübesiyle. demokratik parlamenter sisteme geçişi sağlayacak en iyi adaydır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin yüzde yüzünü kucaklayacağına, kendisine oy versin, oy vermesin, herkesin cumhurbaşkanı olacağına ve tarafsızlığına inanıyoruz. Bu gerekçelerle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye Değişim Partisi olarak almış olduğumuz parti meclisi kararı gereği, teşkilatlarımızla yaptığımız görüşme gereği, Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçimler ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın Kılıçdaroğlu'na başarılar diliyoruz" diye konuştu.

  • PARTİLERİN VE İTTİFAKLARIN OY PUSULASINDAKİ YERİ BELLİ OLDU

    Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için kura çekimi yapıldı. 14 Mayıs seçimlerinde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da çekilen kurada sonucunda; Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, ATA İttifakı ise 19. sırada yer aldı. İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri...

  • İTTİFAK İÇİ SIRALAMA BELLİ OLDU

    ATA İttifakı

    1- Adalet Partisi

    2. Zafer Partisi

    Cumhur İttifakı

    1 - Büyük Birlik Partisi

    2- AK Parti

    3 - Yeniden Refah Partisi

    4 - MHP

    Emek ve Özgürlük İttifakı

    1 - Yeşil ve Sol Parti

    2 - TİP

    Millet İttifakı

    1 - Gelecek Partisi

    2 - Demokrat Parti

    3 - DEVA Partisi

    4 - CHP

    5 - İYİ Parti

    6 - Saadet Partisi

    Sosyalist Güç Birliği İttifakı

    1 - Türkiye Komünist Partisi

    2 - Türkiye Komünist Hareketi

    3 - Sol Parti

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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