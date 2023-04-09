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CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI: 28. dönem 2023 genel seçimleri İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara CHP Milletvekili aday listesi

CHP milletvekili adayları açıklanıyor... 28. dönem CHP milletvekili aday listesi

CHP milletvekili adayları listesi bugün belli oluyor. CHP Genel Merkezinde yaklaşık 24 saat süren liste mesaisinde sona gelindi. Bilindiği üzere Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ya listesi teslimi için son gün 9 Nisan Pazar günü saat 17.00 olarak açıklandı. Seçime sayılı gün kalmasıyla gözler CHP milletvekili aday listesine çevrildi. İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri CHP milletvekili adayları isimleri ile ilgili bilgiler...

Giriş: 09.04.2023 - 13:47 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA

  • Milletvekili aday listesi duyurusu için geri sayım başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) milletvekili adayları netleşmeye başladı. 6'lı masa olarak da nitelendirilen Millet İttifakı bünyesinde yer alan Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; CHP listelerinden seçime girecek. İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri CHP milletvekili adayları ve isim listesi ile ilgili son gelişmeler...

     

  • MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ İÇİN SON TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?

    Siyasi partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre 9 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00'de dolacak.

    YSK'nin seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini 9 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığına sunması gerekiyor.

    Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.

    Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

    Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

  • CHP'NİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

    CHP Parti Meclisi oturumunda İzmir listesi de büyük ölçüde şekillendi. Buna göre CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın birinci bölgede, CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Gökçe Gökçen de ikinci bölgede birinci sırada yer aldı. İzmir listesinde DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’den toplam 4 isim yer alıyor. Listede mevcut CHP'li milletvekillerinden sadece 5 isim yer aldı. Tuncay Özkan, Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan ve Ednan Arslan birinci bölgeden, Mahir Polat ise ikinci bölgeden aday gösterilecek. Atilla Sertel, Tacettin Bayır, Bedri Serter, Kani Beko, Özcan Purçu ve Kamil Okyay Sındır listede yer almadı. CHP İzmir Milletvekili ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yeni dönem için başvuru yapmamıştı.

    Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre listede şu isimlere yer verildi:

    İzmir 1. Bölge

    1- Yüksel Taşkın

    2- Tuncay Özkan

    3- Sevda Erdan Kılınç

    4- Murat Bakan

    5- Ednan Arslan

    6- Seda Kaya Ösen (DEVA)

    7- Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)

    8- Devrim Barış Çelik

    9- Sefer İpekli

    10- Güldem Atabay

    11- Şahbal Aras

    12- Fulya Akçay

    13- Mehmet Şahin Fırat

    14- Birgül Değirmenci

     

    İzmir 2. Bölge

    1- Gökçe Gökçen

    2- Rıfat Nalbantoğlu

    3- Rahmi Aşkın Türeli

    4- Mahir Polat

    5- Salih Uzun (Demokrat Parti)

    6- Deniz Yücel

    7- Mustafa Bilici (Gelecek Partisi)

    8- Hüseyin Sezer

    9- Esin Doğan Metin

    10-Altan İnanç

    11-Emine Helin Kınay

    12-Ayten Gülsever

    13-Nurşen Balcı

    14- Burak Kotan

  • MİLLET İTTİFAKI'NDA 4 PARTİ CHP LİSTESİNDE

    14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği seçimlerinde liste hazırlıkları devam ederken Millet İttifakı'nda önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre; Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; CHP listelerinden seçime girecek.

    Daha önce "ittifak içinde ittifak" önerisi gündeme gelmiş; Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bu öneriyi görüşmüş, ancak görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

  • TDP LİDERİ SARIGÜL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AÇIKLAMASI

    TDP lideri Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

    Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

    Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ziyaretlerini sürdüren Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün bir araya gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beşiktaş'taki çalışma ofisinde yapılan basın toplantısında, parti olarak destekleyecekleri adayı açıkladı.

    Sarıgül "6 Nisan tarihinde toplanan Türkiye Değişim Partisi Parti Meclisi güncel ve siyasi gelişmeleri görüşmüş; 14 Mayıs seçimlerinde yapılacak olan seçimlerle ilgili aşağıdaki şu kararları kamuoyuyla paylaşma kararı almıştır. Türkiye Değişim Partisi olarak, kurulduğumuz günden bu yana tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıya dayanan demokratik parlamenter sistemden yana olduğumuzu her fırsatta anlattık. Bütün gücü, bir kişide toplayan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' hem devletin işleyişine, hem siyasete hem de ekonomiye ciddi sıkıntılar vermiştir" dedi.

    "Türkiye bu sistemden çıkmalıdır, bir sonraki seçimlere demokratik parlamenter sistem içinde girmelidir" diyen Sarıgül, "Bir sonraki seçimlerde demokratik parlamenter sistemle Türkiye normalleşmelidir. 2023 Türkiye'sinin ihtiyacı demokratik parlamenter sistemdir. Sayın Kılıçdaroğlu, uzlaşmacı kişiliği, demokrat tavrı, devlet yönetimindeki tecrübesiyle. demokratik parlamenter sisteme geçişi sağlayacak en iyi adaydır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin yüzde yüzünü kucaklayacağına, kendisine oy versin, oy vermesin, herkesin cumhurbaşkanı olacağına ve tarafsızlığına inanıyoruz. Bu gerekçelerle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye Değişim Partisi olarak almış olduğumuz parti meclisi kararı gereği, teşkilatlarımızla yaptığımız görüşme gereği, Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçimler ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın Kılıçdaroğlu'na başarılar diliyoruz" diye konuştu.

  • PARTİLERİN VE İTTİFAKLARIN OY PUSULASINDAKİ YERİ BELLİ OLDU

    Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için kura çekimi yapıldı. 14 Mayıs seçimlerinde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da çekilen kurada sonucunda; Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, ATA İttifakı ise 19. sırada yer aldı. İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri...

  • İTTİFAK İÇİ SIRALAMA BELLİ OLDU

    ATA İttifakı

    1- Adalet Partisi

    2. Zafer Partisi

    Cumhur İttifakı

    1 - Büyük Birlik Partisi

    2- AK Parti

    3 - Yeniden Refah Partisi

    4 - MHP

    Emek ve Özgürlük İttifakı

    1 - Yeşil ve Sol Parti

    2 - TİP

    Millet İttifakı

    1 - Gelecek Partisi

    2 - Demokrat Parti

    3 - DEVA Partisi

    4 - CHP

    5 - İYİ Parti

    6 - Saadet Partisi

    Sosyalist Güç Birliği İttifakı

    1 - Türkiye Komünist Partisi

    2 - Türkiye Komünist Hareketi

    3 - Sol Parti

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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