19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP 31 Mart 2019 seçimleri için il başkan adaylarını halka duyurdu. Aydın ilinde Millet İttafakı çatısı altında Özlem Çerçioğlu CHP tarafından duyuruldu. Peki Özlem Çerçioğlu kimdir? İşte Özlem Çerçioğlu'nun hayatı...
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?
11 Ağustos 1968’de Aydın Nazilli’de doğdu.
İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamladı. 1988’de Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü'nden mezun oldu.
Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. New York’ta Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısı Türk cemiyetlerinde etkin ve saygın görevlerde bulunmasına neden oldu.
Sanayici olarak da faaliyetlerde bulundu.
Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma, Atatürkçü düşüncelere sahip çıkma, nüfus planlaması gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı.
3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.
Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev aldı.
22 Temmuz 2007’de 23. Dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi.
TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu üyesi olarak görev yaptı.
29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partisinin ve Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı seçildi.
Halkın güvenini ve takdirini alarak 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
Aydın’ın Büyükşehir olmasıyla Aydın’ın ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
Halen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir, İngilizce bilmektedir.
31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı yeniden Özlem Çerçioğlu oldu.
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