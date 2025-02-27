CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı
İmralı Heyeti'nin Öcalan'ın çağrısını kamuoyuna açıklamasının ardından CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı 2 saat sürdü
DEM Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısını kamuoyuna açıklamasının ardından CHP MYK'si Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplanma kararı aldı.
Özel başkanlığındaki toplantı saat 19.00'da başladı.
Edinilen bilgiye göre, MYK'de DEM Parti heyetinin, İmralı'yı üçüncü kez ziyaretinin ardından İstanbul'da düzenlediği, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajının okunduğu basın toplantısı değerlendirilecek.
TOPLANTI SONA ERDİ
Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı 2 saat sürdü.
Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MYK'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı değerlendirildi.