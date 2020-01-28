28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Malatya ile ilgili bir deprem raporu hazırladıklarını söyledi.
Ferdi Durdu’nun haberine göre, Ağbaba, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya’da da ciddi bir şekilde hissedilen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye geldiklerini ifade etti.
Deprem sonrası hem Elazığ’a hem de Malatya’nın ilçeleri Pütürge ve Doğanyol’a gittiklerini kaydeden Ağbaba, “Depremin merkez üssü Elazığ Sivrice, orada kayıplarımız çok ama Malatya ve Pütürge ilçelerinin mahallelerinin tamamına yakınında çok önemli hasar var. Hele hele kerpiç evlerin yüzde 90’ına yakını belki de daha fazlası oturulamaz durumda, ağır hasarlar var” dedi.
Ağbaba, Malatya’da sadece Pütürge ve Doğanyol değil diğer ilçelerde de büyük hasarların olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
“Kale, Eski Malatya’ya gideceğiz. Arguvan’da hasar var. Malatya’yı tamamen etkilemiş bir deprem olarak gözüküyor. Mutlaka önümüzdeki kışa yetişecek şekilde evlerin inşa edilmesi gerekiyor. Gittiğimiz mahallelerde herkesin bahçelerine evlerin inşa edilmesi ve hayvanları için çadır talepleri var. Sonuçta kışın buradaki vatandaşların tamamı hayvanları için kalıyor. O nedenle hayvanların kalacağı ağılların yapılmasında da fayda var.”
Malatya ve Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini ileten Ağbaba, “Malatya’da depremle alakalı arkadaşlarımızla birlikte bir rapor hazırlıyoruz. Bu raporu da kamuoyuyla paylaşacağız. Tabi deprem birkaç gün sonra unutulacak. Unutturmamak içinde çaba göstereceğiz. Çünkü Malatya çok ciddi riskler barındırıyor. Elazığ ve Malatya’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dayanışma içerisinde bulunan bütün belediyelerimize de teşekkür ediyoruz, bir an olsun bizi yalnız bırakmadılar” diye konuştu.
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