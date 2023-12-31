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        CHP liderinden yeni yıl mesajı: İlk hedefimiz yerel seçimler

        CHP lideri Özel, paylaştığı yeni yıl mesajında, "Partimiz genç kadrolarıyla, çok daha fazla kadın yöneticiye yer verdiğimiz kadrolarımızla, Cumhuriyetin 2'nci yüzyılına giriyor. İlk hedefimiz mart ayının sonunda yapılacak yerel seçimler" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 11:30 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:31
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        CHP liderinden yeni yıl mesajı
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        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Geçmiş yılın acılarını geride bırakarak, 2024 yılına umutla baktığımız bu güzel duygularla, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Özellikle gençlerimize sesleniyorum: Asla umutsuzluğa kapılmayın. Gelecek çok güzel olacak. Çok yakın zamanda bu ülkeyi gençlerimize yakışır bir ülke haline getireceğiz” ifadesini kullandı

        Genel Başkan Özgür Özel, yeni yıl için yayımladığı mesajında, “2023 yılının son günündeyiz ve bütün ülke saatler sonra bir yılı daha tamamlamanın ve bir başka yıla kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Bu yıla girerken, çok iyi bir yıl bekliyorduk. Hep birlikte çok umutluyduk. Çünkü cumhuriyetimizin 100’üncü yılıydı. Ancak 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük yıkım, büyük depremle tüm ulus olarak tüm ülke olarak büyük acılar yaşadık. 50 binin üzerinde canımızı kaybettik. Yaralılarımız var. Yüz binlerce kişi evsiz barksız kaldılar. İşin daha kötüsü, kendilerine 1 yıl içinde evleriniz yapılacak ve evlerinize gireceksiniz diye verilen sözün aksine neredeyse depremin birinci yılı dolmak üzereyken 10 vatandaşımızdan 9’u çadırda ya da konteynerde barınmak zorunda kalıyor. Sorunları büyük. Karda kışta çok ciddi sıkıntılar, çok ciddi acılar çekiyorlar” dedi.

        “EN TİTİZ TEDBİRLERİN ALINMASINI BEKLİYORUZ”

        Özel, “Sadece deprem değil Cumhuriyetin 100’üncü yılında çok fazla acılar yaşadık, kazalar yaşadık, felaketler yaşadık ve şehitlerimiz oldu. Buradan bir kez daha kahraman Mehmetçiği saygıyla, sevgiyle selamlarken, kucaklarken, şehitlerimiz için bir kez daha Allah’tan rahmet, hem ailelerine hem de milletimize başsağlığı diliyoruz. Bundan sonra yeni kayıplar yaşamamak, yeni şehitler vermemek için herkesin görevini en iyi şekilde yapmasını, hiçbir ihmale yer bırakmayacak şekilde, en titiz tedbirlerin alınmasını bekliyoruz, bunun da takipçisi olacağız” ifadesini kullandı.

        “TÜM VATANDAŞLARIMIZIN YENİ YILINI KUTLUYORUM”

        Özel, şunları kaydetti: “Cumhuriyetin ilk yüzyılının son yılında Cumhuriyetin 100’üncü yılına gireceğimiz seçimler de yapıldı. Bu seçimlerde 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak istediğimiz sonuçları alamadık. Ardından partimizde yaşanan bir kurultay sürecinde, partimizde bir değişim oldu. Partimiz genç kadrolarıyla, çok daha fazla kadın yöneticiye yer verdiğimiz kadrolarımızla, Cumhuriyetin 2’nci yüzyılına giriyor. İlk hedefimiz Mart ayının sonunda yapılacak yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde, hem geçen seneki seçim sonuçlarından mutsuz olanları hem de geçen sene seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy verseler de yaşamdan beklediklerini alamayan, hayat pahalılığının karşısında ezilen, emeklerinin karşılığını alamayan, geleceğin endişeli olan herkesi 31 Mart seçimlerinde hem bu iktidara bir sarı kart göstermeye, hem de geleceğe daha umutla bakmak için iyi yönetilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönettiği, herkesin göç etmek istediği, yerleşmek istediği şehirlere bu iyi yönetime bir ödül vermeye davet ediyoruz.

        Elbette herkes Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönettiği şehirlere gelemez. Ama verecekleri oylarla, iyi CHP belediyeciliğini, halkçı CHP belediyeciliğini kendi şehirlerine getirebilirler. Biz, 31 Mart günü oy pusulasında göreceğiniz sizin için çalışacak, dürüst çalışacak, namuslu çalışacak, israf etmeyecek, yolsuzluğa izin vermeyecek belediye başkan adaylarımıza destek vermenizi bekliyoruz. Bundan 5 yıl önce Mart’ın sonu bahar dedik, baharı getirdik. Şimdi bahar getiremediğimiz illere, bahar getirmeyi, 5 yıl önce bahar getirdiğimiz illerde yazı sürdürmeyi, güzel günleri sürdürmeyi vadediyoruz. Geçmiş yılın acılarını geride bırakarak, 2024 yılına umutla baktığımız bu güzel duygularla, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Özellikle gençlerimize sesleniyorum: Asla umutsuzluğa kapılmayın. Gelecek çok güzel olacak. Ve bütün dünyanın üzerinde hesap yaptığı bu güzel ülkenin, gençlerinin gelecekleri için dünyanın diğer ülkelerindeki hesap yaptıkları, hayal kurdukları yarınları kabul etmiyoruz. İstediğinizde gideceksiniz, istediğinizde döneceksiniz ama bu güzel ülke sizin eviniz, sizin vatanınız, çok yakın zamanda bu ülkeyi gençlerimize yakışır bir ülke haline getireceğiz. Bir kez daha hepinizin yeni yılını kutluyorum.”

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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