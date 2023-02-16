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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in ailesini dün ziyaret ettiğini bildirdi

Giriş: 16.02.2023 - 13:48 | Güncelleme: ABONE OL
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in evine gitti! Verdiğimiz sözü tutacağız... - Haberler
AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş ile Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ziyaret ettiğini belirtti.

AA'da yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Deprem felaketi canımızı çok yaktı, maalesef bu süreci de biraz yavaşlattı.

Ancak sonuç değişmeyecek. Sinan Ateş'in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. Onu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız." ifadesini kullandı.

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