CHP liderinden imam hatip okulları açıklaması

CHP'nin Sivas'taki belediye başkanları kampı Cumartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması ile başladı.
Ardından basına kapatılan toplantıda CHP'li başkanlara nasıl bir dil kullanılması gerektiği konusunda uzman akademisyenlerce sunum yapıldı. Dünyada otoriter yönetimlerin ağırlık kazanmaya başladığına işaret eden uzmanlar genel söylemde dikkat edilmesi gereken noktalara işaret etti.
Öncelikle "128 milyar nerede?" söylemini eleştiren uzmanlar bu tür ifadelerin seçmende karşılığı olmadığını söyledi. Ayrıca birden fazla maaş alan bürokratlar olduğu söyleminin seçmenin kendi maaşı ile kıyaslama yapmasına neden olduğu için daha etkili olduğu kaydedildi.
GEÇİŞ SÜRECİNİN YOL HARİTASINI LİDERLER AÇIKLAYACAK
Belediyelerde bütçeleme konusuna dair sunumdan sonra Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirmelerde bulundu. 6'lı masanın son toplantıda aldığı 9 başlıkta ortak söylem oluşturma kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu çalışmanın yaklaşık 2 ay içinde biteceğini söyledi. Eğitimden sağlığa, milli güvenlikten dış politikaya kadar pek çok önemli her partinin kendi çalışmasını bitirdikten sonra ortak bir metin oluşturulacağını belirtti. Bir diğer önemli çalışmanın da geçiş sürecinin yol haritası olduğunu kaydeden CHP lideri, söz konusu yol haritasının bir hükümet programı niteliği taşıyacağını ve bunun da tıpkı güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması gibi liderler tarafından törenle kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.
KILIÇDAROĞLU: İMAM HATİPLER DE BİZİM OKULLARIMIZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını İmam Hatip okullarıyla ilgili de uyardı. İmam Hatip okullarının diğer okullarla kıyaslanmasını istemeyen CHP lideri, "Ayrım yapmayın onlar da bizim okullarımız, CHP imam hatip okullarına karşı gibi bir algı oluşmasın" dedi. İktidarın çok sayıda imam hatip okulu açtığını ancak yeterli öğrenci bulunamadığını belirten Kılıçdaroğlu bu konuda herkesin daha dikkatli bir dil kullanmasını istedi.
ÇAĞDAŞ KÖY ENSTUTÜSÜ TEKNOLOJİ LİSELERİ
Köy Enstitüleri yerine de teknoloji liselerinden söz edilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "En az altı yıllık teknoloji liseleri kuracağız, iş garantili olacak bu liseler organize sanayi siteleri içerisinde kurulacak" dedi. Kılıçdaroğlu bunların bir nevi çağdaş köy enstitüleri olacağını kaydetti.
KILIÇDAROĞLU: TELEFONLARIMIZ DİNLENİYOR
Belediye başkanlarının yardımların arttırmasını özellikle de yoksul mahallelerde yemek dağıtılmasını isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, başkanları telefon dinlemelerine karşı uyardı.
CHP'li tüm siyasetçilerin telefonlarının dinlendiğini iddia eden Kılıçdaroğlu,"Bizim açımızdan endişe edecek bir şey yok ama bunu bilin" ifadelerini kullandı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!