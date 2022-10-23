CHP liderinden imam hatip okulları açıklaması

CHP'nin Sivas'taki belediye başkanları kampı Cumartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması ile başladı.

Ardından basına kapatılan toplantıda CHP'li başkanlara nasıl bir dil kullanılması gerektiği konusunda uzman akademisyenlerce sunum yapıldı. Dünyada otoriter yönetimlerin ağırlık kazanmaya başladığına işaret eden uzmanlar genel söylemde dikkat edilmesi gereken noktalara işaret etti.

Öncelikle "128 milyar nerede?" söylemini eleştiren uzmanlar bu tür ifadelerin seçmende karşılığı olmadığını söyledi. Ayrıca birden fazla maaş alan bürokratlar olduğu söyleminin seçmenin kendi maaşı ile kıyaslama yapmasına neden olduğu için daha etkili olduğu kaydedildi.

GEÇİŞ SÜRECİNİN YOL HARİTASINI LİDERLER AÇIKLAYACAK

Belediyelerde bütçeleme konusuna dair sunumdan sonra Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirmelerde bulundu. 6'lı masanın son toplantıda aldığı 9 başlıkta ortak söylem oluşturma kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu çalışmanın yaklaşık 2 ay içinde biteceğini söyledi. Eğitimden sağlığa, milli güvenlikten dış politikaya kadar pek çok önemli her partinin kendi çalışmasını bitirdikten sonra ortak bir metin oluşturulacağını belirtti. Bir diğer önemli çalışmanın da geçiş sürecinin yol haritası olduğunu kaydeden CHP lideri, söz konusu yol haritasının bir hükümet programı niteliği taşıyacağını ve bunun da tıpkı güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması gibi liderler tarafından törenle kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

KILIÇDAROĞLU: İMAM HATİPLER DE BİZİM OKULLARIMIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını İmam Hatip okullarıyla ilgili de uyardı. İmam Hatip okullarının diğer okullarla kıyaslanmasını istemeyen CHP lideri, "Ayrım yapmayın onlar da bizim okullarımız, CHP imam hatip okullarına karşı gibi bir algı oluşmasın" dedi. İktidarın çok sayıda imam hatip okulu açtığını ancak yeterli öğrenci bulunamadığını belirten Kılıçdaroğlu bu konuda herkesin daha dikkatli bir dil kullanmasını istedi.

ÇAĞDAŞ KÖY ENSTUTÜSÜ TEKNOLOJİ LİSELERİ

Köy Enstitüleri yerine de teknoloji liselerinden söz edilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "En az altı yıllık teknoloji liseleri kuracağız, iş garantili olacak bu liseler organize sanayi siteleri içerisinde kurulacak" dedi. Kılıçdaroğlu bunların bir nevi çağdaş köy enstitüleri olacağını kaydetti.

KILIÇDAROĞLU: TELEFONLARIMIZ DİNLENİYOR

Belediye başkanlarının yardımların arttırmasını özellikle de yoksul mahallelerde yemek dağıtılmasını isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, başkanları telefon dinlemelerine karşı uyardı.

CHP'li tüm siyasetçilerin telefonlarının dinlendiğini iddia eden Kılıçdaroğlu,"Bizim açımızdan endişe edecek bir şey yok ama bunu bilin" ifadelerini kullandı.

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