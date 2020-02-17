CHP liderinden Cumhurbaşkanı'na karşı dava!

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağı polemiğinde kendisine tazminat davası açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı dava açtı.

Geçtiğimiz hafta, FETÖ'nün siyasi ayağı polemiğinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına karşı dava açacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu’nun iddialarının asılsız olduğu, ifade özgürlüğü kapsamını aştığı belirtilmişti.

Habertürk'e konuşan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, dava dilekçesinin taraflarına ulaşmasını beklediğini söyledi ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile konuştuktan sonra da dava için adım atacaklarını ifade etmişti.

Dava dilekçesinin ulaşmasının ardından Kemal Kılıçdaorğlu'nun Avukatı Celal Çelik karşı dava dilekçesini sundu. İlker Başbuğ, Işık Koşaner gibi isimler de tanık olarak gösterildi.