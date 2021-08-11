CHP liderinden 'Afgan ve Suriyeli' açıklaması

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afgan ve Suriyeli göçmenlerle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Sevgili Halkım,

Son günlerde ülkemizdeki Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açıktır. Göndere Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün verdiği mesajlar, Suriyeli bir gencin "CHP'ye karşı birleşelim" çağrıları, saldırı ve ölümler...

Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum; Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin."