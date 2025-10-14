TBMM'de, CHP grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış siyasete ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, özetle şunları söyledi:

"9-12 Ekim tarihleri arasında geniş bir ekiple yurt dışındaydık. İlk olarak İspanya'daydık. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Nasıl bir mücadele vereceğimizi konuştuk. Ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçtik. Yurt dışındaki soydaşlarımızdan davet vardı, 61. eylemimizi orada gerçekleştirdik. Programlarımız büyük ilgi gördü. İlgi gösterenlerin başında da Sayın Erdoğan var. O geçmişte ne yapmışsa yapmış olacak ama muhalefet yapmayacak. Her türlü zulüm sessizlikle karşılanacak, o devir kapandı. Hiç kusura bakmasın o devir kapandı. Türkiye'de başörtüsü sorunu varken AİHM'e gideceksin tazminat kazanacaksın bugün yapılanın yanlış olduğunu söyleyeceksin.

15 Temmuz akşamı, etle tırnak oldukları darbe girişiminde bulunacak, sabah ilk teşekkür telefonunu bize açacaksın, sonra yardım edin bunu dünyaya anlatalım diyeceksin, sonra demokrasiyi tramvay olarak kullanacaksın, milletin mazbatasını iptal ettireceksin, bir darbeye girişeceksin, darbenin mağduruyken bunu dünyaya anlatanlar fail olunca susulmasını istiyorlar.

Bahçeli açık açık söyledi 'Kol kırılsın yel içinde kalsın istiyoruz'... Kırılan kol bizim. Haksızlığa uğrayanlar bizim arkadaşlarımız. Bu memlekette kol kırık, cep delik ama biz susalım istiyorsunuz. Bahçeli kusura bakma hiçbir yerde o yoğurdun bolluğu kalmamıştır. İktidarda kalmak için her türlü tavizi veren bir iktidar anlayış var. Rus uçağı düştüğünde, önce başbakanla yarışa girdiler sonra hızla bir özür mektubu yayınladı kapısına gidip bekledi. Omurgalı siyaset izleyen Tayyip Erdoğan işte. Ver papazı al papazı dedi. Rahip Brunson'ı, o can o bedende duruyor, Allah ömür versin, özel uçakla gönderdi Amerika'ya. Trump, her sözünde, 'Erdoğan benim sözümü dinliyor' diyor. Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı katil ilan edip, doların ucunu gösterdiklerinde dosyayı oraya gönderdiler. Trump'ın Mısır'daki alaycı şovunu tüm dünya izledi. Ama Trump, İsrail Parlamentosu'nda dedi ki, 'Ona çok iyi silahlar verdik o da kullandı' dedi. 67 bin kişinin katilini ayakta alkışladılar. Trump da ayakta alkışladı. Trump 'Sevinebilirsin savaşı sen kazandın' dedi. Oradan Mısır'a geçti. Güya Netanyahu da gelecekmiş Erdoğan karşı çıkmış. Bizim onu Lahey'de yargılatmamız gerekirken nerede yan yana gelecekler. Dün yaşananları bir başarı olarak anlatıyorlar. Hidrokarbon ABD'nin olarak anlaştılar. Bizim yandaş basın, utanmadan, sıkılmadan İsrail Parlamentosu'ndaki havayı görmeden iç siyasette başarı olarak sunmaya çalıştılar. Beyler, biz yas eviyiz 67 bin şehidimiz var. Düğün evinin bekçisi değiliz. Yandaş basına diyorum ki; sizde ne yerlilik var ne millilik var. Sadece yalakalık var.

Muhalefet arkama dizilecek, geç onları Erdoğan. Filistin'in dostuyuz, zalimlerin yanındayız. Trump'ın da karşısındayız sizin de karşınızdayız. ABD Başkanından çekinseydik, Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapamazdık. Türkiye'nin çıkarları CHP'ye emanettir. CHP geliyor tam bağımsız Türkiye geliyor. Trump'tan da bağımsız Netanyahu'dan da bağımsız. Elinde Soma'nın, Berkin Elvan'ın kanı olanlar, yargılanacaksınız kardeşim, bir daha yargılanacaksınız. Biz Erdoğan'ın yazlık, kışlık, uçan saraylarına değil; Avrupa'daki gibi insanların alım güçlerini yükseltmeye talibiz. 2.5 Trilyon lira, kur korumalı mevduata para harcadılar. Vergide adalet diyoruz. Vatandaş, tarihin en büyük borç batağında. Bireysel kredi borcu 5.3 Trilyon lirayla kendi rekorunu kırdı. İcradaki dosya sayısı 22 milyondan, 24 milyona çıktı 8 ayda. Nüfusa oranlandığında her 10 kişiden 3'ünün icrada dosyası var. Faiz düşecekti arada 19 Mart'ı yaptılar milleti borca soktular."