CHP Lideri Özgür Özel, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda fenalaşan Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hastaneye kaldırılması nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu aradı.

Özel, Hasan Bitmez’in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel, ayrıca Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya’yı arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.