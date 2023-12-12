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        Haberler Gündem Politika CHP Lideri Özgür Özel, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradı

        CHP Lideri Özgür Özel, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 19:52 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:52
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        Özel'den Karamollaoğlu'na telefon
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda fenalaşan Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hastaneye kaldırılması nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu aradı.

        Özel, Hasan Bitmez’in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel, ayrıca Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya’yı arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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