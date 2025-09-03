CHP lideri Özgür Özel'den, Özgür Çelik açıklaması

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri dün tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Mahkeme tarafından görevden uzaklaştırılanların yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap 'Geçici Kurul' olarak atandı. Kararın ardından dün akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla partinin MYK üyeleri saat 17.00'de İstanbul İl Kongresi'ne yönelik açıklanan kararla ilgili olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise il başkanlık binasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Nuri Aslan, parti meclis üyeleri, ilçe başkanları ve il yönetimleri ile açıklanan kararla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

ÖZGÜR ÖZEL İL BAŞKANLIĞINA GELDİ

İl binasının önünde toplanan grubun bekleyişi bugün de devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan binaya geldi. Ardından saat 12.30 sıralarında görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik binanın önüne çıkarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kapıda karşıladı. Özel ve Çelik partililerin alkışları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi.

"ÖZGÜR ÇELİK GÖREVİNİN BAŞINDADIR" CHP Genel Başkanı Özel beraberindeki partililerle basın açıklaması da yaptı. Özel, "Biz Türkiye'nin en güçlü partisiyiz. Arkamdaki bina baba ocağı. Bir sahibi var tapusu ona kayıtlı. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. CHP İl Başkanı il binasında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim adaşım yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır" diye konuştu.