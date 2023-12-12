CHP lideri Özgür Özel'den Muharrem İnce mesajı: Henüz randevulaşma olmadı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili soruya "Muharrem Bey bir ziyarete gelmek isterim demişti. Ben Türkiye'ye dönünce görüşürüz demiştim. Onun üzerine henüz bir randevulaşma olmadı ama Sayın Muharrem İnce sonuçta geçmişte birlikte siyaset yaptığımız bu partide önemli görevler üstlenmiş ülkede önemli görevler üstlenmiş birisidir. Randevu isteğinin geri çevrilmesi zaten düşünülemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada hayatını kaybeden motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in Maltepe'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer ile görüşen Özel ve İmamoğlu ziyaret sonrası açıklama yaptı.

"ULUSLARARASI ANLAMDA BU MESELENİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ TAKİPÇİSİ OLMALIDIR. "

Özgür Özel, "İlk andan itibaren hem Maltepe Belediyesi, hem örgütümüz hem büyükşehir belediyemiz sosyal yardım sosyal destek, psikolojik destek anlamında ailenin yanında olmuşlar. Aile bunu ifade etti. Zaten ilk andan itibaren çok yakından takip ediyorduk gelişmeleri. Ama esas Türkiye'nin hepimizin birden yüreğini yakan bir durumla karşı karşıyayız burada. Zamanı gelince şu lafı çok kolay söylüyor ülkeyi yönetenler. Dicle'nin kenarında bir kurt, bir kuzuyu kapsa hesabını bizden sorun demiş diyor Ömer. Biz böyle kamu yöneticisiyiz diyorlar. Hz. Ömer'in bu anlayışına sahip olduğunu söyleyenlere bir kurdun, bir şeytanın gelip Somali'den kuzumuzu kaptığını ve kaçtığını söylemek lazım. Siz bu sırada ne yaptınız. Niye bir kelime konuşmuyorsunuz. Adalet Bakanına soruluyor, 'Gündem Filistin' diyor. Filistin'le ilgili hepimizin yüreği yanıyor. Her zeminde bunu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Peki Yunus Emre Göçer'le ilgili hiç yüreğiniz yanmıyor mu. Gündem niye sadece Filistin olsun. Gündem hem Filistin olsun, dünyada gündem Filistin olsun. Maltepe'de, İstanbul'da, Türkiye'de de bir gündemimiz de Yunus Emre Göçer olsun. Onun gibi kurye kardeşlerimizin güvenliği olsun. Sonra bu suçu işleyen bu kazaya karışan herhangi bir vatandaş olsa. Gözaltına alınacak, sorgulanacak. Tutuklanacak, tutuklanmazsa yurt dışı çıkış yasağı konacak. Bunu herkes biliyor. Ama yabancı bir devlet adamının oğlu olduğu zaman bu nasıl bir ayrıcalık. Bu nasıl bir kamu yönetimi. Bu nasıl bir adalet. Ben annesinin sorduğu sorulara cevap verebilecek durumda değildim. Bu sorulara, bu ülkeyi yönetenlerin cevap vermesi lazım. Hem uluslararası anlamda bu meselenin Türkiye Cumhuriyeti takipçisi olmalıdır. Uluslararası hukuka göre suçu işleyen birisi ülkeyi terk etse de yapılacak çok şey vardır. Şu ana kadar ilgili ülkenin büyükelçiliğinden aileye bir ziyaret, bir taziyede bulunulmamış olmasını son derece hem Türkiye'ye karşı hem de aileye karşı bir nezaketsizlik olarak nitelendiriyoruz. Bunu da ilgililerin dikkatine sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte tabii kapıdan girdiğinizde orada başka felaketlerle karşılaşıyorsunuz. Lise çağında bir genç kız var. Babasız kalmış. Özel eğitim alması gereken bir otizmli küçük çocuk var. Onlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi elinden gelen her şeyi yapıyor. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ama bu tip meselelerin hassasiyetle üzerinde durulması lazım. Burada millet üstüne düşeni yaptı ama devletin yapmadığı anlaşılıyor. Devletin, devleti yönetenler yüzünden gösterdiği ihmalkarlık hepimizin canını sıkıyor. Bu meseleyi gündemde tutmaya, bu meseleyi takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

"ORADA ATILAN HER TEKME TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI İTİBARINA DA ATILMIŞTIR."

Süper Lig'de dün akşam oynanan Ankaragücü- Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı hakkında konuşan Özel, "Dün akşam hepimizi utandıran, hepimizi dünyaya rezil eden bir olayla karşılaştık. Şimdi bütün dünya televizyonlarında Türkiye'de hem de dünyaca ünlü bir hakemimize atılan yumruk. Yetmiyor, yere düşünce kendisine vurulan tekmeler konuşuluyor. Orada atılan her tekme Türkiye'nin uluslararası itibarına da atılmıştır. Orada atılan her tekme, vurulan o yumruk hepimize vurulmuş bir yumruktur. Ve bu meselenin tabii toplumsal duyarlılıkla takip edilmesi ve bugün adli makamların gerekli tedbiri alması son derece önemlidir. Bundan sonra takip edeceğiz. Kişinin iktidar partisinden milletvekilliği yapmış olması, Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahibi olması benzer durumlarda geçmiş toplumsal travma yaratan meselelerde sürecin bir süre sonra toplumun gündeminden düştükten sonra kişilerin hemen kayrılması sonucu geçmiş pratiğimizde çok olduğu için hepimiz bundan endişeliyiz. Bu yapılan cezasını bulmalıdır. Bu konuda o yumruğun atılabiliyor olması. O yere düşenin tekmelenebiliyor olması hakemimizin. Oradaki önemli bir güvenlik zafiyetine de dikkat çekmektedir. Biz o yumruk için, o atılan tekmeler için çok değerli hakemimizden, ailesinden bütün sorumlular adına, Türk milleti adına özür dileriz. Bu görüntü Türkiye'ye yakışmamıştır. Türkiye'yi bütün dünyaya rezil eden bu görüntülerin sebep olanlar ve engel olamayanlar bunun hesabını vermelidir" diye konuştu.

"HENÜZ BİR RANDEVULAŞMA OLMADI"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin randevu talebi ile ilgili konuşan Özel, "Bugün Sayın Başkan'ın açıklamasının kapsamı son derece net. Biz camide buluştuk buraya geldik. Baş başa kalıp bu konuda başka bir şey konuşmadık. Sayın İnce, benim Almanya'ya giderken kendisi de yanılmıyorsam Selanik'e gidiyordu. Bir telefon mesajlaşmamız oldu. Sayın başkanla görüşmek istediğinde sayın başkanla birbirimizle haberleşmiştik. Ardından da Muharrem Bey bir ziyarete gelmek isterim demişti. Ben 'Türkiye'ye dönünce görüşürüz' demiştim. Onun üzerine henüz bir randevulaşma olmadı ama Sayın Muharrem İnce sonuçta geçmişte birlikte siyaset yaptığımız bu partide önemli görevler üstlenmiş, ülkede önemli görevler üstlenmiş birisidir. Randevu isteğinin geri çevrilmesi zaten düşünülemez. Onun dışında kapsamla ilgili biz de henüz bir şey konuşmadık. Sayın İnce'nin de bir nezaket ziyareti yapmak istediğini ve bugün yine kendi açıklamasından İstanbul'da Sayın Başkan'a destek olmanın önemli olduğunu söylüyor. Bu konu zaten İstanbul'u seven, Türkiye'yi seven herkesin takınması gereken bir tutumdur. Şimdilik başka söyleyeceğim bir şey yok ama randevu talebi netleştikten sonra, randevulaştıktan sonra sizi de bilgilendiririz. Öyle bir şey hiç konuşulmadı. Hiç öyle bir zemin olmadı. Sadece sizi bir ziyaret etmek isterim diye bir mesajı var kendisinin" şeklinde konuştu.