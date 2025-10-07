TBMM'de, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iş ve dış siyasete ilişkin özetle şunları söyledi:

"28. Dönem, 4. Yasama yılının ilk grup toplantısındayız. Çözüm bekleyen tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. 70 gün aradan sonra yine bir aradayız. Ancak ülkemizde demokrasi, adalet ve bunlara bağlı olarak ekonomik kriz devam etti. Yarın yine İstanbul'da, 60. eylemimiz için İstanbul'da olacağız.

Okyanus ötesinde meşruiyet aradılar. Meclis iradesini işine geldiğinde çalıştıran işine gelmediğinde çalıştırmayan zatı, buraya gelip bu çatının altında konuşma yapmasına, ikiyüzlülüğüne tanıklık etmek istemedik. Bunu milli iradeye saygısızlık, Meclis'e saygısızlık olarak anlatmaya çalıştılar. 15 Temmuz gecesi, o güne kadar olan bütün haksızlığa, hukuksuzluğa rağmen o gece bir karar verdik. Meclis'i açın çalıştıralım darbeye oradan hep birlikte direnelim dedik.

Demokrasinin arkasında darbecilerin karşısındayız dedik. AK Partili milletvekilleriyle beraberdik demokrasinin safında yer aldık. Yine partimiz milletin iradesinden korkup atadıklarıyla ülkeyi yönetmeye kalkanlara karşı onlara da yüz vermedik, onların da karşısına dikildik. Bakan yardımcısını İstanbul'a Cumhuriyet başsavcısı olarak atadı. Şimdi milli iradeden bahsediyor. Can Atalay'ın, Hatay milletvekilinin koltuğu boşken. AİHM kararları hepimizi bağlarken Kavala 9 yıldır içerideyken.

Milletin zorluk çekmesinden siyasi rant beklerken sonra da çıkıp milli iradeden bahsedemezsiniz. DEM Partili 10 belediyeye kayyum atarken, masum belediye başkanları hapse atılırken kimse bana Erdoğan'ı dinlemek milli iradeye saygıdır demesin, buna kimse inanmaz. Sıkıştığında milli iradeye sarılıp, İstanbul'u kaybettiğinde mazbatayı iptal edeceksin, yine kazanacak diplomasını iptal edeceksin. Bu milletin iradesi bu ikiyüzlülüğü reddetmektedir. Meclis'te koltukları boş görmüş beyefendinin kimyası bozulmuş. 342 gündür Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'ta Ahmet Özer'in koltuğu boş. Adana'da Zeydan Karalar başkanın koltuğu 91 gündür boş. İstanbul'u 3 kez kazanan, 15.5 milyon kişinin cumhurbaşkanı olarak desteklediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun koltuğu boş. Hadi oradan sen de başka kapıya. Ortada hâlâ iddianame yoktur ama açıktan haysiyet cellatlığı yapılmaktadır. Şahit lazım, delil lazım, karar lazım ama yetmez istinafta onay lazım. Yargıtay'da kesinleşmiş karar lazım. Ortada hiçbir şey yokken arkadaşlarıma iftira atanların alınlarını karışlarım. Rahmetli Necmettin Erbakan sana demişti ki, 'Sen bunları yaptıktan sonra ömür boyu başını seccadeden kaldırmasan bunun vebalinden kurtulamazsın evladım'.

Sayın Bahçeli hangi şahitler CHP'li. Gizli tanıklar odun isimleriyle iftira atanlar mı CHP'li. İftira namelere imza atan iş adamları mı CHP'li? İmza atmazsan evladını 20 yıl göremezsin diyenlerin kurduğu kumpasın neresi CHP'li? Sayın Bahçeli kiminle nasıl konuştuğunuzu bileceksiniz. Ankara'nın göbeğinde vurulan MHP'li. Gözaltına alınanlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Serbest bırakılıp susturulanlar MHP'li. Bir tek susan sensin. Hak etmediğimi duyarsam hak ettiğini duyarsın. Bu partinin evlatlarına iftira atanların duyacakları bunlar. Bir daha şu CHP'li dersen anlatacağım hangi suç örgütü kimle bağlantılı anlatacağım. Yaşa saygıdan sustuğumuz, ülkenin içinden geçtiği özel durumu gözetip susarken, ilk toplantıda duyarsak bunları hak ettiğinizi duyacaksınız. Tuğla gibi iddianame diyorlar, Zekeriya Öz, tuğla gibi iddianame yazdı sonra sıçan gibi kaçtı. Biz o iddianameyi bekliyoruz. O iddianameyi yazanları yargılamak için bekliyoruz. CHP, yargıya saygılıdır. Ama kendilerini birilerinin siyasi operasyonuna alet edenler, bir gün yatarı olmayan suçtan 80 gün yatıracaksın. Anasını, babasını perişan edeceksin. Sonra da ben savcıyım ben hakimim adalet dağıtmaya geldim diyeceksin. Başta Ak Toroslar olmak üzere tüm çeteleri dağıtacağız, adaletin önünü açacağız.

Bugün 5 asgari ücretli maaşlarını birleştirse ancak yoksulluk sınırına ulaşabiliyor. Asgari ücreti utanmadan, sıkılmadan yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar. Asgari ücreti yüzde 44 enflasyon varken yaptıkları zam ortada. Erdoğan diyor ki kişi başına düşün milli gelir 17 bin dolar. Asgari ücret yıllık 6 bin 300 dolar yapıyor. Toplam parayı nüfusa bölüyorlar. Çarşı, market, pazar fiyatları her hafta güncelleniyor. Vatandaş 2.5 Trilyon kredi kartına borçlu. Kredili mevduatla birlikte toplam borç 3.3 Trilyon lirayı buluyor. Asgari ücrete yüzde 20 zam düşünülürken, bankadan çekilen paraya yüzde 90 faiz uygulanmasına savaş ilan ediyoruz. İnsanlar kredi kartıyla çocuğuna 1 tek muz alıyor ve bu alışverişe uyguladıkları faiz ortada. MEB tarafından okula gelirken bu besinleri getir diyorlar ve bunun maliyeti 175 lira. Sandviç, meyve suyu, elma, fındık ve suyun maliyeti bu kadar. Kantindeki enflasyon ise yüzde 68. Çocuklarına harçlık verenlerin karşı karşıya olduğu enflasyon oranı işte budur. CHP iktidarında okullarda her gün 4 kap sıcak yemekle, meyvesiyle ayrımsız vereceğiz. Okula başlayan çocukların ailelerine ağustos ayında 10 bin TL vereceğiz.

Milli Eğitim Bakanı, zorunlu eğitimin kısalması için kamuoyu oluşturmaktan bahsediyor. MHP ile birlikte topu topu yüzde 35'siniz. Yüzde 65'i dışlıyorsun. Bir kamuoyu oluştu, çocukların sabahın köründe gece karanlığında okula gitmemesi için milli bir mutabakat ve kamuoyu oluştu. Damat bakan, 9 yıl önce, 4.5 milyar TL tasarruf edeceğiz demişti. O günden bugüne bu tasarrufu hesaplayan çıkmadı. Avrupa'da bunu uygulayan da bir tek Belarus. Kadın işçiler işlerine giderken tedirgin oluyorlar. Bu uygulamadan geri dönülmesini Meclis'te gündeme getirmek gerekiyor."