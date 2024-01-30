CHP Lideri Özel: Bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz
TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı
Giriş: 30.01.2024 - 19:49 Güncelleme: 30.01.2024 - 19:49
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de Can Atalay kararının okutulmasının ardından milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:
Bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz. Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz!