CHP Lideri Özel-Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier görüşmesinde neler konuşuldu? İşte başlıklar

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyeti, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier başkanlığındaki heyet ile 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre görüşme, samimi ve dostane bir ortamda gerçekleşti. Görüşmenin başında Almanca konuşan Özel, konuşmasına Türkçe devam etti.

STEİNMEİER CHP’NİN SEÇİM BAŞARISINI KUTLADI

Özel, 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma safhasında ve yardımların ulaştırılmasında Almanya Cumhuriyeti’nin sunduğu katkılar nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Steinmeier de Türkiye’de geride bırakılan 31 Mart yerel seçimlerinin Almanya’dan dikkatle takip edildiğini belirterek, Cumhuriyet Halk Partisi’ni seçim başarısı nedeniyle kutladı. REKLAM “SIĞINMACI KONUSU İZAH EDİLEMEZ BİR YAKLAŞIM” Özel, sığınmacı sorununa ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu sorun, Türkiye ile anlaşmalar yaparak, Türkiye’ye para vererek, sığınmacıların Türkiye’de kalmalarını sağlayarak çözülemez, aksine gitgide büyür ve taşınamaz bir hale gelir. Sorunun gerçek çözümü, partimizin ısrarla savunduğu Suriye’de kalıcı barışın sağlanması, Suriye’nin güvenli bir ülke haline getirilmesi ve Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin teşvik edilmesi ile mümkündür. ‘Tayyip Erdoğan ile anlaşalım Suriyelilere Türkiye baksın’ yaklaşımı, Türkiye için de batının değerleri açısından da izah edilemez bir yaklaşımdır” ifadesini kullandı.

“VİZE SORUNU ÇÖZÜLMELİ” Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa’da vize sorunu yaşadığını vurgulayan Özel, “Türkiye’de yurttaşlarımız zımni bir vize ambargosu yaşandığını düşünüyor. Almanya, bu konuda en kötü sicile ve en yüksek ret oranına sahip ülkelerden biri. Sanatçılarımız, öğrencilerimiz, bilim insanlarımız, iş insanlarımız, hastalarımız mağdur. Bu Türk insanını rencide ediyor. Bu konuda şahsınızın inisiyatif alması gerekiyor” dedi. Özel, ayrıca Almanya’da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nı izlemek için Türkiye’den gitmek isteyenlerin de benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını, bu konunun ivedi olarak çözümüne ihtiyaç olduğunu vurguladı.

REKLAM “GAZZE’DE KABUL EDİLEMEZ BİR KATLİAM VAR” Özel, İsrail’in Gazze bölgesine yönelik saldırılarında 30 binin üzerinde Filistinlinin öldürüldüğünü, ambulansların vurulduğunu, gazetecilerin, kadınların, çocukların hayattan koparıldığını belirterek, yaşananları, kabul edilemez bir katliam olarak tanımladıklarının altını çizdi ve Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşların ve Almanya’nın çözüm için daha etkin bir tutum alması gerektiğini vurguladı. “PARTİMİZİN KRİTERLERİ AB KRİTERLERİNİN ÜZERİNDE” Özel, “CHP’nin yönettiği bir Türkiye, AB’ye tam üye olma noktasında çok hızlı yol alacaktır, çünkü partimizin hedefleri ve kriterleri, AB kriterlerinin de üstündedir” ifadesini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA MESAJI Rusya-Ukrayna krizi konusunda değerlendirmelerde bulunan Özel, “Rusya’nın bir önceki asrın ilk yarısında bırakılması gereken savaşla sınır değiştirme gayretini kabul edilebilir bulmuyoruz. Bu çerçevede Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çalışmasını savunuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.