Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki olarak yer aldı.

YARSAV’A 17 BİN TL

Şüpheli Celal Çelik’in 2011 yılında hakimlikten istifa ettiği belirtilen iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kontrolüne geçen ve bu sebeple örgüt ile irtibatları nedeniyle 667 sayılı KHK ile kapatılan YARSAV Derneği’ne HSYK üyeleri seçim süreci döneminde 17 bin TL bağışta bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

HTS KAYITLARI YER ALDI

İddianamede, şüpheli Celal Çelik’in kullanmış olduğu hattın HTS incelemesinde, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği suçundan soruşturma ve kovuşturma yürütülen çok sayıda kişi ile çok yoğun irtibatlarının mevcut olduğunun belirlendiği anlatıldı. Celal Çelik’in, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerle tespit edilen telefon irtibatlarına iddianamede tek tek yer verildi. Celal Çelik’in, OHAL kapsamında çıkarılan 672 Sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılan YARSAV eski başkanı Murat Arslan’a ait telefon hattı ile 417 kez irtibatının bulunduğuna iddianamede yer verildi.

MİT KRİZİNDEN BİR GÜN SONRA ŞİKAYET

Şüpheli Celal Çelik’in, 7 Şubat 2012’de MİT görevlilerinin, kumpas soruşturması kapsamında ifadeye çağrılırken daha önceki yıllarda terörle mücadelede görev alırken gazi olan ve bu kapsamda tedavi gören kişilere FETÖ/PDY örgütünden almış olduğu bilgilerle ulaştığı, tamamen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün oluşturmak istediği algı doğrultusunda 8 Şubat 2012 tarihli suç duyurusundan oluşan dilekçeyi gazilerin milli duygu ve hassasiyetlerini de istismar ederek imzalattığı ifade edildi.

BİR GÜNDE HAZIRLANMIŞ

İddianamede, dilekçe içeriğinde öne sürülen hususlar ve olguların dikkate alındığında 7 Şubat günü MİT krizinin gerçekleşmesinden bir gün sonra dilekçenin hazırlanmasının ve gazilere imzalattırılmasının mümkün görülmediği ifade edildi. Bu konuda daha öncesinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünden yardım alınarak eş zamanlı sayılabilecek şekilde şüphelinin dilekçe hazırlayarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunmuş olduğunun anlaşıldığı iddianamede anlatıldı.

SOSYAL MEDYADAN HAKARET ETTİ

İddianamede, şüpheli Celal Çelik’in sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği belirtildi.

DİGİTÜRK ÜYELİĞİNİ İPTAL ETTİRMİŞ

Şüpheli Celal Çelik’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait 13 radyo ve TV kanalının Digitürk platformundan çıkarılması sonrası silahlı terör örgütü tarafından protesto için Digitürk üyeliklerini iptal ettirdikleri dönemde dilekçeyle üyeliğini iptal ettirdiği iddianamede anlatıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Savcılık, şüpheli Celal Çelik’in, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek, Kamu görevlisine alenen hakaret, Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması talep edildi.