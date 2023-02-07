HABERTURK.COM

Kahramanmaraş depreminde en ağır hasarı yaşayan illerden Hatay'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu heyetle birlikte Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:



"DEVLETİN NEFES ALMASINI ENGELLİYORLAR"



Gerçekten de televizyonlara yansıyan görüntü, verilen haberler ama sahada karşılaştığımız gerçekler çok farklı. Çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız.İnsanlar feryat halinde. Gördüğüm tablo şu; devletin kurumları aslında, bürokratlar çalışmak istiyorlar ama önüne engeller konuluyor, farklı tercihler konuluyor ve bu devletin rahat nefes almasını engelliyor. Bugün buraya büyükşehir belediye başkanı arkadaşlarımızla geldik. Hepimiz üzgünüz. Hepimiz bir anlamda da kızgınız. Sorun var, evet. Sorunu elbirliğiyle çözmek istiyoruz, evet. Ama sorunun çözülmesi için, çözecek insanların önüne engellerin konulmaması lazım. Gerçekten de kararlıyız. Bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız.Beraber mücadele ettiğimiz zaman bunun sonucunu kesinlikle elde edeceğiz. Söylenecek çok şey var, yeri zamanı geldiğinde tamamını konuşacağız. Elbette üzgünüz, kızgınız, ama bir şekliyle bu sorunu çözmeyi ifade etmek isterim.