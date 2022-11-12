Kılıçdaroğlu: Olay, bir cumhurbaşkanı olayı değil

AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güçlendirmiş parlamenter sisteme geçerken yeni bir yol haritasını nasıl yapacağımızı millete anlatmamız lazım. Millet bütün bunların hepsini bilecek. Neyi nasıl yapacağımızı bilecek. Vadettiklerimizi bilecek. Ondan sonra bir cumhurbaşkanı adayı belirleriz." dedi.

Bursa'daki bir düğün salonunda Kestel, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinden kanaat önderleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunlarını iyi bildiğini söyledi. Huzurun olmadığı yerde bereketin de olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, herkesin işi ve aşı olması gerektiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, işsizliğin, ev bulamamanın siyasetin sorunu olduğunu dile getirerek devletin temelinin adalet olduğunu vurguladı.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Onun hakkını, hukukunu kim arayacak? Bu kardeşiniz arayacak. Siyasi düşüncesinden ötürü hapse atılanlar var. Ya bir insan düşüncesinden ötürü hapse atılır mı? Herkesin bir düşüncesi var. Yüce Yaradan demiyor mu? 'Aklınızı kullanmıyor musunuz?' diye soruyor. Kur'an'da birden fazla yerde söylüyor. İnsanoğlu aklını kullanacak. Şimdi aklını kullanan, doğru söyleyeni dokuz köyden kovacaklar. Alacaklar, 'Sen niye böyle yaptın?' diye. Bu kardeşinizin sözü var. Dokuz köyden kovsalar onuncu köye gideceğim bu millete hizmet etmek için. Hiç endişe etmeyin. Beşli çeteler, onlu çeteler. Bunlardan da hesap soracağız. Hiç kimse endişe etmesin. Adalet için ne gerekiyorsa tamamını yapacağız."

MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEME SÜRECİ

İktidar olmaları halinde milletle beraber karar vereceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belki şu soru gelebilir aklınıza, 'Neden cumhurbaşkanı adayınızı hemen belirlemiyorsunuz?' diye. 'Millet bunu bekliyor.' diye söylüyorlar. Hayır efendim. Önce bir hükümet programının ortaya çıkması lazım. Bizim neleri yapacağımızı millete bir anlatmamız lazım. Olay, bir cumhurbaşkanı olayı değildir. Olay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeniden ayağa kalkması olayıdır. Beraber inşa edilmesi olayıdır. Yeniden inşa edilmesi olayıdır. Siz ekonomide ne yapacağınızı anlatmazsanız, adaleti nasıl sağlayacağınızı söylemezseniz, işsizliği nasıl önleyeceğinizi söylemezseniz, teknoloji devrimini nasıl sağlayacağınızı söylemezseniz o zaman neyi yapacaksınız? 'İlla bir aday' olsun. Eee, aday ne olacak yani? Ali olur Veli olur ama sizin memleketi ayağa nasıl kaldıracağınızı söylemeniz lazım."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de uzun yıllardır devam eden toplumsal barış sorunu olduğunu savundu.

Kendilerinin bu toplumsal barışı nasıl sağlayacaklarını da söylemeleri gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Artık yeter değil mi? Kavgaya son vermek gerekmiyor mu? O zaman oturup konuşmamız lazım. Güçlendirmiş parlamenter sisteme geçerken yeni bir yol haritasını nasıl yapacağımızı millete anlatmamız lazım. Millet bütün bunların hepsini bilecek. Neyi nasıl yapacağımızı bilecek. Vadettiklerimizi bilecek. Ondan sonra bir cumhurbaşkanı adayı belirleriz. Önemli olan nedir? Önemli olan var olan yapıyı değiştirmektir, darbe hukukundan arındırmaktır, haksızlıklara karşı durmaktır. Eğer haksızlıklara karşı durmazsanız bu iş yürümez. Adaletsizliğin olduğu yerde devlet olmaz. Adaleti sağlamak zorundasınız. Bunu yapacağız ve bunun kavgasını veriyoruz."

"GENÇLERE BENİM BİR SÖZÜM VAR"

Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili çok sayıda tazminat davasının açıldığını, bunların devam ettiğini belirterek "Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Yahu sizin feriştahınız gelse geri adım atmam, bu milletin hakkı, hukuku için." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye yeni bir sayfa açmak zorunda olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "En büyük güvencemiz sizlersiniz ve bu ülkenin gençleri. Gençler için bir şey söyleyeyim. Yaklaşık 6 milyon genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Bu gençler özgürlük istiyorlar. Bu gençler 'Rahatlıkla tweet atayım.' istiyorlar. Bu gençler, bu ülkenin caddelerinde sokaklarında rahat gezmek istiyorlar. Bu gençler iş istiyorlar. Bu gençler çalışmak istiyorlar. Bu gençler demokrasi istiyorlar. Bu gençlere benim bir sözüm var. 'Sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır.' dedim. Onların bütün hayallerini gerçekleştireceğim." diye konuştu.

Her düşünceye saygı göstereceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Akıl akıldan üstündür. Benim bilmediğimi, duymadığımı o duyabilir, o söyleyebilir. Bu güzelliklerin tamamını bu coğrafyada ayağa kaldıracağız. Bize inanmanızı, bize güvenmenizi istiyorum, Türkiye'yi büyüteceğiz, Türkiye'yi geliştireceğiz. En ufak bir endişeniz olmasın bu konuda. Malla mülkle bizim hiçbir ilgimiz yok. Tek sorunumuz var; bu ülkede huzuru, bu ülkede bereketi, bu ülkede kazanmayı, bu ülkeyi büyütmeyi sağlamak. Tek hedefimiz bu."

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından toplantının yapıldığı bölgedeki bir kahvehaneye giderek vatandaşlarla sohbet etti.