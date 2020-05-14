Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'daki terör saldırısı nedeniyle Twitter adresinden paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Van'da hain teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Terörü bir kez daha lanetliyorum." ifadesini kullandı.