Kılıçdaroğlu'ndan tezkere mesajı: Elbette doğrusunu yaptık

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Gençlik Kolları 16'ncı Olağan Kurultayı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yaşayan her bir kişinin ülkenin gidişinden kaygısının bulunduğunu, kendilerinin de sorumlu olduğunu söyledi.

Her CHP'li gencin bu sorumluluğu taşıması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla bizler; bu özel anlayışla toplumun her kesimine nüfuz etmek durumundayız. O kesimlerle sıcak, samimi ilişki kurmak zorundayız. Eğer bir konuyu anlatıyorsak, eğer toplumun herhangi bir kesiminin sorununu dinlemek istiyorsak, ilk yapacağımız iş; sorunla karşılaşan kişileri dinlemektir. Sorunu yaşayandan bizzat sorunu dinlemektir. O nedenle bizim siyaset anlayışımız eskisi gibi değil. Sosyal kimlikleri üzerinden toplumun her kesimine nüfuz etmeye çalışıyoruz. Ne demek sosyal kimlikler? Muhtarlar, apartman görevlileri, emekliler, ev kadınları, gençler, işsiz gençler, üniversiteli gençler; sosyal kimliktir. Toplumun her kesimlerinin sorunları var ama her bir sosyal kimliğin kendine özgü dertleri bulunuyor. Dolayısıyla her bir sosyal kimliğin sorunlarına eğildiğinizde, bütün bileşenleri sizi dikkatle dinlerler. Dolayısıyla her bir sosyal kimliğin sorunlarını dinleyeceğiz. Her bir soruna çözüm üreteceğiz, çözüm üretiyoruz zaten. Ürettiğimiz çözümleri büyük bir dikkatle ve büyük bir öz güvenle anlatacaksınız. 'Bu sorunları çözmeye kararlıyız ve çözeceğiz' diyeceksiniz. Bu çok önemlidir. 'Evet Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur ve bütün bu sorunları çözmeye kararlıyız' diyeceksiniz" diye konuştu.

"HERKES DÜŞÜNCESİNİ ÖZGÜRCE İFADE EDECEK"

Kılıçdaroğlu, 2'nci yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni yayımladıklarını hatırlatarak, "Her gencin cebinde olacak, ezberleyeceksiniz bunu. 5 temel sorun var ve sorunların nasıl çözüleceği bulunuyor. Bir yüzyılı bitirdik, doğrudur. Büyük acılar yaşadık, doğrudur. Başbakanlar idam edildi, doğrudur. Pırıl pırıl gençler idam edildi, doğrudur. Ama biz önümüzdeki ikinci yüzyıla ciddi bir hedefle başlıyoruz. Babalarımızın kurduğu cumhuriyeti ikinci yüzyılda demokrasiyle taçlandıracağız. Ana hedefimiz; cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak nedir? Düşünce özgürlüğüdür. Düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Herkes düşüncesini özgürce ifade edecek. Bizim beğenmediğimiz düşüncelerinde özgürce ifade edilmesine ortam sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"TORPİLİ BİTİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, gençlerden sıraladıkları maddeleri gittikleri her yerde anlatmalarını isteyerek, şöyle konuştu:

"Üniversite öğrencilerinden başlayalım. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldıkları burslar, krediler var. Halkın iktidarında faizlerin tamamen silineceğini, anaparanın da kişi işbaşı yaptıktan sonra makul taksitler içerisinde alınacağını anlatmalısınız. Size söyledim, gençler 18 yaşını bitirdikten sonra alacakları oyun konsolundan, cep telefonlarından ÖTV, KDV almayacağız, bunu kaldıracağız ortadan. Yine gençlerin en çok şikayet ettiği şey; torpil, dayısı olan işe giriyor. Torpili de bitireceğimizi söyleyeceksiniz. Mülakatı tamamen kaldıracağız. Merkezi yönetimde ve yerel yönetimlerde mülakatı kaldıracağız. Bir yılda Türkiye'de yurt sorununu bitireceğiz. 19-20 yılda yapamadıklarını bir yılda yapacağız. Örnek mi istiyorlar; Ankara'ya, İstanbul'a, Mersin'e, Adana'ya, İzmir'e baksınlar. Bütün gençlere söyleyeyim; sizin özgürlüğünüz olacak. Attığınız bir tweet dolayısıyla sabahın köründe güvenlik güçleri sizin kapınızı çalmayacak. Eğer CHP iktidarında bir kapı vuruluyorsa ve ses duyuyorsanız; bilin ki o gelen polis değil, sütçüdür. Size süt getirecektir. İstanbul Sözleşmesi; kadına yönelik şiddet, kesinlikle ama kesinlikle önleyeceğiz. Bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız. Gençlerin örgütlenmelerinin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Gençlere internet hava, su gibi zorunlu bir maddedir. Size ucuz, hızlı ve sansürsüz internet olanağını getireceğiz."

"KİMSENİN BİRDEN FAZLA MAAŞ ALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, her evin mutfağında sorun yaşandığını belirterek, "Emekliye, memura, işçiye az para ödemek istiyorlar. O yüzden de enflasyonu TÜİK'e talimat vermişler; düşük göstereceksiniz. Ama vatandaştan vergi deyince, dört kat daha yüksek enflasyon rakamını açıklamaktan da utanmıyorlar. Halkın iktidarında, bu enflasyon belası ile hem uğraşacağız, hem de işçinin, memurun, emeklinin alması gereken parayı zamanında ödeyeceğiz. Milyonlarca genç, üstelik üniversite mezunu genç işsizken birilerine yakın olanlar bir yerden, iki yerden, üç yerden, dört yerden, beş yerden maaş alıyorlar. Bu adaletsiz tabloya tahammül etmediğimizi, destek verilirse değiştireceğimizi, kimsenin de birden fazla maaş almasına izin vermeyeceğimizi anlatmanız lazım. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı tehlikededir. Faizciler ve dolarcılar, Türkiye'de 83 milyon kişinin gelirine ipotek koymuş durumdadır. Şunu da söyleyeceksiniz; vergide de adaleti getireceğiz" dedi.

"ELBETTE DOĞRUSUNU YAPTIK"

Kılıçdaroğlu, Meclis'te Suriye tezkeresine 'hayır' dediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Elbette doğrusunu yaptık. Bakın söylüyorum; gittiğiniz her yerde lütfen söyleyin. Eğer Kuvayımilliye geleneğinden geliyorsanız, eğer bu ülkede toprağa basmış olan yabancı asker postallarını bu ülkeden atmışsak ve bizler kendi ülkemizde yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak, tezkereye 'hayır' demek zorundayız. Kuvayımilliyeciyiz. Daha önce gelen tezkereye 'evet' demiştik. Ne oldu, ne yaptılar? Evet dedik, ne yaptılar. Beklentilerimizi karşıladılar mı? 33 askerimiz şehit edildiğinde, hesabını sormak yerine gittiler başka bir ülkenin, egemen gücün kapısında dakikalarca beklediler. Benim ağrıma gidiyor. Türkiye böyle bir tabloyu hiç yaşamamıştı. Milliyetçiyiz, devrimciyiz, halkçıyız. Kendi toprağımız, bayrağımız için yeri ve zamanı geldiğinde hayatımızı seve seve veririz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Kendi toprağını terk edip, kendi bayrağını indiren ve Süleyman Şah türbesini kaçıranlarını tarih affetmeyecektir. Halkın iktidarında bir hafta içerisinde Süleyman Şah türbesi ve bayrağımız oraya gidecek ve göndere çekilecek; bedeli ne olursa olsun."

Kılıçdaroğlu, iktidarın değişeceğini belirterek, "Bunların gideceğini de çok iyi biliyoruz. Az kaldı gidecekler, göndereceğiz. Memurlara çağrı yaptım; sakın ola ki kanunsuz, yasa dışı hiçbir işlemin altına imza atmayın kardeşim, tarihte verdim. Yasa dışı işlerin altına imza atan, kanunsuz işlemin altına imza atan, fakirin ödediği vergileri birilerine peşkeş çeken kişiyi, devlet bürokrasisinde tutmayacağım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, salondaki gençlerin sloganları üzerine de "Geliyor gelmekte olan, meraklanmayın" diyerek karşılık verdi.