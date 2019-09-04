CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta Parti Meclisi toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Sivas'ın Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği değer kayda değerdir. Sivas'tan Erzurum'a gider, Erzurum'dan Sivas'a tekrar gelir ve 4 Eylül'de Sivas Kongresi gerçekleşir. Burada alınan kararlar çok önemlidir. "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür" denilir. "Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet kendisini savunacaktır" denilir. "Kuvai Milliye'yi kuvvet tanımak temel esastır" der, "Manda ve himaye kabul edilemez" der.

Sivas Kongresi'nin özelliklerinden birisi şudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi bir aktör olarak ortaya çıkması buradadır. Mondros Mütarekesi kabul edilmez. Bu kongrede tam bağımsızlık ve milli egemenlik temel prensip olarak kabul edilir. Tıbbiyeli Hikmeti anmadan Sivas Kongresi anılmaz. Gençtir, heyecanlıdır. Manda tartışmaları var. Tıbbiyeli Hikmet, Gazi Mustafa Kemal'e "Paşam, tıbbiyeliler beni burada istiklal davamızdaki mesaiye katılmam için gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Kabul edecek olan olura şiddetle reddederiz. Şayet siz de kabul ederseniz, sizi de reddederiz" der. Vatansever birisi, ülke işgal edilmiş, mandacılığı savunanlar var; bu genç arkadaşımız bunu reddediyor. Tıbbiyeli Hikmet'i ve arkadaşlarını rahmet ve şükranla anarız.

CHP'NİN İLK KONGRESİ

Sivas Kongresi'nin bir özelliği daha var, CHP'nin ilk kurultayıdır. Mandacılığı reddeden, bağımsızlığı savunan, Tıbbiyeli Hikmetlerin de bulunduğu, Mustafa Kemal'in de bulunduğu ilk kongredir. Parti kurulmadan kongresi yapılan ilk partidir. CHP'nin, geçmişte neler yaptığı, gelecekte neler yapacağı tartışılırken, bizim eksenimiz budur. Bizim eksenimiz bağımsızlık, kalkınma, büyümedir. Bizim eksenimiz 6 okumuzla belirlenmiştir.

TBMM BEYANNAMESİ

21 Ekim 1920 TBMM'nin beyannamesi. Çoğu milletvekilinin bu beyannameden haberi yok. Hem geçmişte, hem gelecekte nelerin yapılması gerektiği anlatılıyor. "TBMM, milletin hayat ve bağımsızlığına suikast edenlere karşı savunma ve buna karşı hareketlenenleri cezalandırmak için bir orduya sahiptir. Emir ve kumanda yetkisi Meclis'in tüzel kişiliğindedir" deniliyor. "TBMM, halkın maruz bulunduğu yoksulluk sebeplerini kaldırarak, refah ve mutluluğu koymak hedefleri arasındadır" deniliyor.

MECLİS BAŞKANI'NA ÇAĞRI

Ben TBMM Başkanı'na bir çağrı yapmak istiyorum. Her seçim sonrası seçimi kazanıp, parlamentoya gelen arkadaşlarıma bir şeyler verilecekse, bu beyanname verilmelidir. TBMM'nin Kurtuluş Savaşı sırasında izlediği rota da burada belirtilir.

CUMHURİYET DÖNEMİ YATIRIMLARI

Osmanlı, sanayi devrimini kaçırmıştır, modernleşmeyi kaçırmıştır. Cumhuriyet kurulduğunda sıtmadan çok sayıda kişi hayatını kaybeder. Savaş, yoksulluk, hastalık bizim tarihimizde yer alır. Bunlara rağmen savaş kazanılmıştır. Mustafa Kemal, "Biz bu yoksulluğu aşacağız" diyor. Gazi Mustafa Kemal 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni toplamıştır. "Yeni Türk devleti cihangir bir devlet olmayacaktır ancak yeni Türkiye iktisadi bir devlet olacaktır" diyor.

Türkiye'nin göbeğinde, önemli bir bölgede, düşmanın ulaşamayacağı bir alan seçilmiştir. Silah sanayi kurulmuştur. Köylü aşar vergisi altında eziliyordur, köylüyü rahatlatmak için vergiyi kaldırırlar. 1925 yılında Alpullu Şeker Fabrikası'nı kurarlar. 1925'te Kayseri'de uçak fabrikasının temelini atarlar. Osmanlı'nın borçlarını ödüyorlar, dünyaya karşı mücadele ediyorlar. Tarım ülkesi, tarım okulları kuruyorlar. Okumuş insanların tarımla uğraşmalarını istiyorlar. Millet mektepleri kuruluyor. 1929'da topraksız köylülere toprak veriliyor. 1 Haziran 1930'da Merkez Bankası kuruluyor. Türkiye Cumhuriyeti kendi parasını kendi bankasında kuruyor.

"CHP'nin dikili ağacı mı var" diyorlar, "Bu ülkeye hizmet etti mi" diyorlar. İnsaf be kardeşim.

1933'te 1. Sanayi Kalkınma Planı açıklanıyor. Seka Kağıt Fabrikası kuruluyor. 3 Mayıs 1934 Kayseri'de üretilen uçak Ankara'ya iniyor. 1937'de uçak üreten 5 ülkeden birisidir Türkiye. Eskişehir Uçak Fabrikası da kapanana kadar 112 savaş uçağı üretmiştir.

Kendi savaş uçağını yapan, uçak ihraç eden ülke nasıl bu hale düştü, kimler bu hale düşürdü? Türkiye uçak ihraç ediyordu. İhraç ettiğimiz uçaklardan birisi Norveç'te müzede. Hangi mücadelelerimizi verdiğimizi bilmiyorlar. Nasıl mücadele verildiğini anlatmıyorlar. Bütün bunlar yapılırken Osmanlı'nın borçları da ödendi.

1935'te Tarım Satış Ofisleri kuruldu, Ereğli Demir-Çelik Fabrikasını kurdular 1937 yılında. 11 Ağustos 1937'de Haliç'te ilk Türk denizaltısının omurgası yerleştirildi. Hani bizim tek bir dikili ağacımız yoktu? Hani biz hiçbir şey yapmamıştık? Bunu söyleyenler tarih bilmiyor, kabahat bu tarihi öğretmenlerde. 82 milyon tarihi bilmiyor. Sanayi devrimini kaçıran bir Osmanlı'dan sanayi devrimini yakalayan bir Türkiye'ye. Toprak Mahsulleri Ofisi, Fiskobirlik kuruldu. 17 Temmuz 1940'ta Köy Enstitüleri kuruldu.

Sanayi oluşunca işçi sınıfı ortaya çıktı. Bir kentin kültürünü değiştiriyorsunuz, çağdaşlığı getiriyorsunuz. İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğü kuruldu.

1947'de 100 milyon dolarlık Marshall yardımı alındı. Bu geriye gidişin tarihidir. 1948'de uçaklara motor üretecek fabrikanın temeli atılıyor. Süreç geriye doğru gitmeye başlıyor. 1954'te Köy Enstitüleri kapatılıyor. 5 Mayıs 1954'te Osmanlı'nın borçları kapatılıyor. 1958'de IMF'ye ilk niyet mektubu yazılıyor. 1962'de Türkiye borçlarımı ödeyemiyorum diye moratoryum ilan ediyor.

AK PARTİ'YE ELEŞTİRİ

Son 17 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye ödediğimiz faiz 170 milyar dolar. Fabrikalarımız kapanmak üzere, Türkiye üretimden koparılıyor. Tarımdan kopartılıyor. Çiftçiyi üretemez hale getiriyorlar. Her şeyi ithal ediyoruz. Neden? Kendi tarihimizi, çok iyi anlatabilirsek çok şey kazanmış oluruz. Yapacağımız çok şey var. Türkiye bugün sıkıntıda. Ekonomik olarak bir krizin ortasındayız.

CHP olarak sorumluluğumuzun bilincinde olarak, krizin başında 13 Ağustos'ta bir basın toplantısı yaptık. Bugün kendileri kriz var diyor. Türkiye'nin bir dış politikası yok. ABD ile Rusya arasında gidip gelen bir Türkiye Cumhuriyeti yönetimi var. Ortadoğu bataklığına neden girildi? Gelen Suriyelilere kızıyoruz, onların günahı yok ki. Kızacaksan, Suriyelileri buraya getirenlere kızacaksın.